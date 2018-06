Ein Satz mit x: Das war erstmal nix. Eine gut besuchte Informationsveranstaltung für die Anlieger mit teilweise heißen Diskussionen fand statt. Schon im Oktober hätte sie beginnen sollen, doch jetzt ist die Sanierung der Rosengasse und Brunnenstraße verschoben.

Auf Anfrage teilte die Stadtverwaltung diese überraschende Wendung für die wohl markanteste Innenstadtsanierung in Villingen, die dieses Jahr hätte stattfinden sollen, mit. Nach der erfolgten Sanierung der Färberstraße und dem rundum erneuerten Erscheinungsbild dieser waren die Erwartungen groß.

Doch nun müssen sich die Anlieger offenbar weiter in Geduld üben, bis sich die teils maroden Gassen in ähnlich strahlendem neuem Glanz zeigen. Der Grund: Zwischen den Preisvorstellungen der Stadt Villingen-Schwenningen und der Anbieter klafft offenbar eine unüberwindliche Lücke.

Bei der aktuellen Ausschreibung sei, so Pressesprecher Nicolas Lutterbach, kein marktübliches Angebot eingegangen. Die Konsequenz: Die Ausschreibung werde nun aufgehoben. Und die für Herbst geplante Sanierung der Rosengasse/Brunnenstraße wird erst im Jahr 2016 beginnen. „Die Stadt wird die Leistungen dann mit geänderten technischen Beschreibungen und einem angepassten Zeitplan erneut ausschreiben, um hier bessere Preise zu erzielen“, so der Plan der Stadtverwaltung.

Die Anlieger und Geschäftsinhaber der beiden Straßen indes warten bis dato teils ungeduldig auf eine Information der Stadtverwaltung, wann der Startschuss für die Sanierung denn nun tatsächlich erfolge. Im Oktober sollte es sein. Man richtete sich darauf ein – wenn dies auch mancher zähneknirschend tat, denn die Gesamtmaßnahme soll ein Jahr dauern und ein Baubeginn im Oktober bei baldigem zu erwartenden Wintereinbruch und damit einhergehender Stagnation auf einer Großbaustelle direkt vor der Ladentür, das ist für manchen Geschäftsinhaber ein echtes Desaster.

Bereits im März diesen Jahres hatte eine Informationsveranstaltung stattgefunden, in deren Rahmen die Bürger auch Fragen und Anregungen einbringen durften. Dort war unter anderem der Grundstein dafür gelegt worden, dass man von der ursprünglichen Planung Abstand nahm, die Gehwege mit Kopfsteinpflaster und die Straßenmitte mit glattem Betonpflaster auszustatten. Stattdessen soll nun in umgekehrter Weise verfahren werden. Wer andernfalls mit großen Problemen beim Schneeschippen auf dem Kopfsteinpflaster vor seiner Haustüre gerechnet hat, freute sich.

Und noch ein weiteres Problem soll im Zuge der Sanierung gelöst werden: die Kanalanlagen in den beiden Straßen sind so alt, dass sich dort viele Ratten eingenistet haben. In den neuen, dann zu verbauenden Kanalrohren finden die Nager kaum noch Unterschlupf, das Rattenproblem wäre damit in großen Teilen gelöst.