In der Stadt Villingen-Schwenningen sind momentan 29 Schulsozialarbeiter tätig, sechs von ihnen wurde nun zum Jahresende gekündigt. Das sorgte nicht nur bei den Betroffenen für Unmut, sondern auch unter den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses.

Aufregung herrschte in den vergangenen Tagen an mehreren Schulen in Villingen-Schwenningen, denn sechs der insgesamt 29 Schulsozialarbeitern wurde zum Jahresende gekündigt. Dementsprechend war auch die Verunsicherung im Jugendhilfeausschuss, der am Donnerstagabend tagte, groß. Wie geht es weiter mit der städtischen Schulsozialarbeit, die sich der Caritasverband Schwarzwald-Baar, die Diakonie, das Kinder- und Familienzentrum der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn (KiFaz) und die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten untereinander aufteilen?

Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Ju-BIS), erklärte die Situation: Die Grundlage für alle Entscheidungen sei die rechtliche Pflicht, die Trägerschaft der Schulsozialarbeit alle fünf Jahre neu ausschreiben zu müssen. Daran führe kein Weg vorbei. „In diesem Zuge wurden die bestehenden Verträge gekündigt, um neue Kooperationsverhältnisse auf den Weg bringen zu können.“

Konkret nannte Assfalg die Corona-Zeit als Erkenntnis: „Wir hätten das Personal durchaus an anderer Stelle brauchen können, konnten die Personen aufgrund ihrer Verträge aber nirgends anders einsetzen. Für solche Fälle wollen wir zukünftig besser aufgestellt sein.“

Oberbürgermeister Jürgen Roth betonte: „Ich habe Verständnis dafür, dass die Kündigungen für niemanden irgendwie toll sind. Aber es handelt sich in diesen sechs Fällen um Alt-Verträge, die beispielsweise bis 31. Dezember laufen.“ Das mache natürlich keinen Sinn, wenn das Schuljahr im Sommer endet. „Wir müssen die Schulsozialarbeit aussschreiben, wollen aber auch die Verträge entsprechend anpassen.“

Diese „Einsicht“ begrüßt Stadtrat Joachim von Mirbach (Grüne) sehr: „Es macht keinen Sinn, dass die Schulsozialarbeit zum Kalender- und nicht zum Schuljahr endet.“ Allerdings zeigte er keinerlei Verständnis für die Art und Weise der Kündigungen. „So kann man mit Menschen nicht umgehen. Denn die Betroffenen denken, ihr Job sei weg, weil sie die Zusammenhänge nicht erklärt bekommen, sondern lediglich das Kündigungsschreiben im Briefkasten haben.“

Das Gremium plädierte vor allem dafür, die Schulsozialarbeit nicht im Dezember einzustellen. Man könne die Schüler nicht allein lassen. Das sieht auch der Oberbürgermeister so, weshalb „aktuell rechtliche Möglichkeiten geprüft werden, ob die Schulsozialarbeit bis zum Ende des Schuljahres so weiterlaufen kann, und wir dann die Verträge switchen können“.

In Bezug auf die Ausschreibung plädierten die Träger dafür, das Thema Vertrauen zwischen Schulsozialarbeitern und Schülern zu berücksichtigen und wenn möglich auf das Bewährte zu vertrauen. Soll heißen: Die jetzigen Träger würden gerne in der gewohnten Konstellation weitermachen.