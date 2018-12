Modellfliegen gibt es nur im Freien? Weit gefehlt! Mit kleinen und leichten Flugmodellen fliegen die Modellflieger in der Wintersaison auch regelmäßig in Sporthallen. So präsentieren die Modellflieger Villingen-Schwenningen am Samstag, 29. Dezember, von 14 bis 20 Uhr ihr Hobby in der Schwenninger Deutenberghalle.

Dabei wird ausnahmslos mit leichten elektroangetriebenen Modellen aus styroporähnlichen Materialien geflogen. „Es ist einfach schön, von der Stadt Villingen-Schwenningen immer wieder Hallenzeiten zu bekommen, um im Winter in der Halle fliegen zu können“, meint Vereins-Vorstandsmitglied Steffen Breitmoser laut Mitteilung.

Der Reiz: Drinnen ist viel Konzentration gefragt

Das Fliegen dort hat durch den begrenzten Raum seinen eigenen Reiz und fordert von den Piloten sehr viel Konzentration. „Der gesellige Aspekt spielt dabei stets eine große Rolle“, ergänzt Breitmoser. Am Samstag laden die Modellflieger alle Interessierten zu der öffentlichen Veranstaltung ein, um sich ein Bild von der Sparte Indoorflug ihres Hobbys zu machen. Zwischen 14 und 20 Uhr werden zahlreiche Modellpiloten, auch aus benachbarten Vereinen, erwartet, um gemeinsam zu fliegen und eine möglichst große Vielfalt an Modellen zu zeigen.

Pilot tritt in europäischen Wettbewerben an

Neben besonders kleinen oder vorbildgetreuen Nachbauten der großen Maschinen, werden vor allem Kunstflugmodelle erwartet. Aktive Wettbewerbspiloten – wie Vereinsmitglied Matthias Schmidt, der sich bei europäischen Flugwettbewerben im vorderen Feld platzieren konnte, – zeigen, was auf einem so engen Raum alles fliegerisch möglich ist. Aus Donaueschingen wird Andreas Huber mit für die Halle extrem großen Modellflugzeugen erwartet. Ferngesteuerte Flugzeuge dieser Größe können in der Halle nur aus dem Grund fliegen, weil diese aus besonderen, leichten Werkstoffen gebaut werden.

Der Donaueschinger Modellflieger reizt dabei mit seinen Eigenbauten das technisch Machbare aus. Die Modellflieger freuen sich über interessierte Zuschauer. Parkplätze stehen vor der Deutenbergsporthalle zur Verfügung.