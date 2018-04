Vor drei Jahren hat sich Rainer Sunderer ein E-Bike angeschafft. Der Elektroantrieb brachte den Motorrad-Fan und Ausrichter der Süddeutschen Motorrad-Ausstellung (SÜMA) auf eine neue Messe-Idee: Am Wochenende fand auf dem Messegelände die erste „E-Mobil Süd“ statt.

Dass sich die Messe nicht nur um Zweiräder drehen würde, war schnell klar. Drei- und hauptsächlich vierrädrigen elektronisch betriebenen Fahrzeugen galt das hauptsächliche Interesse eines Publikums, das zwar in zufriedenstellender, aber angesichts des ersten Messeversuches und eigentlich zu schönem Wetter noch ausbaufähiger Zahl kam. Nicht nur der Elektroantrieb bei Fahrrädern und Autos stand im Mittelpunkt, auch die Stromgewinnung und vor allem die Speichertechniken.

Mit Konstantin Grünbusch, im Wirtschaftsministerium Spezialist für die Markterschließung der Elektromobilität, und dem Elektromobil-Experte und Mitglied des Elektromobilitäts-Stammtisches Schwarzwald Baar, Udo Pommerenke, hatte sich Sunderer zwei Fachleute an die Seite geholt. „Gute Gespräche, viele geknüpfte Kontakte und neue Stammtischmitglieder“, konstatierte Pommerenke nach zwei Messetagen. Positiv überrascht sei er vom Messeerfolg, sagte er. Vor allem die Kompetenz der Besucher ließ ihn staunen. Die meisten waren mit gezielten Fragen gekommen, um für sich die Möglichkeiten umweltfreundlicher Fortbewegung abzuklopfen.

Martina Braun, Landtagsabgeordnete der Grünen, hat sie schon gefunden. Seit ihrer Wahl in den Landtag ist sie Besitzerin eines Elektro-Kleinwagens, mit dem sie wöchentlich einmal von ihrem Heimatort Linach bis Rottweil fährt, um dort den Zug nach Stuttgart zu besteigen. „Die A81 kostet mich auch im E-Auto zu viele Nerven“, sagt sie und lacht.

Häufig ist die Reichweite der E-Fahrzeuge das Problem. Um Abhilfe bemühen sich unter anderen die Stadtwerke VS. Sieben Ladestationen – vier in Villingen, zwei in Schwenningen und eine in Mönchweiler – haben sie errichtet, weitere werden bald am Messeknoten und an der neuen Neckarhalle installiert. Noch bis Juni ist das „Tanken“ an den Stationen kostenfrei. Danach kann man das Stromzapfen mittels Kundenkarte oder App bezahlen oder sich eine Ladestation für zu Hause kaufen.

Nutzbar ist diese auch für die Plug-in-Hybridmodelle von BMW. Erwin Koller vom hiesigen Autohaus präsentierte die E-Fahrzeugpalette, dessen Akkumultor sich sowohl direkt über das Stromnetz als auch während der Fahrt über einen Verbrennungsmotor laden lässt. Da sich gerade bei der Speichertechnik viel tut, empfiehlt Koller, solche Fahrzeuge zu leasen. Ganz ohne Verbrenner kommt der Tesla Roadster aus. Der allererste EPkw wird zwar nicht mehr gebaut, auf der Messe konnte man ein knall-orangefarbenes Modell aber Probe fahren. Auch in einem „E-Road“ von Kyburz durfte man Platz nehmen.

Dass man mit Elektromobilität auch spielen kann, zeigten die Schüler des Technischen Gymnasiums Donaueschingen, Philipp Bolli und Nico Straub. Mit zwei Mitschülern konstruierten sie aus einem Hoover-Board, einem Fahrradrahmen und einem Autositz den „Hoover-Chair“.

Treffen am Stammtisch

Der Elektromobilitäts-Stammtisch Schwarzwald-Baar trifft sich einmal im Monat samstags zum Austausch über Elektromobilität. Ansprechpartner sind Martin Kutruff und Stefan Haag. Kontakt knüpfen kann man über die Facebookseite „Elektromobilitätsstammtisch Schwarzwald-Baar“. (sbo)