Besucher der Kleingartenanlage im Schwenninger Gunnental erwartet ein sattes Grün, mit Obst voll beladene Bäume und Sträucher und ein farbenprächtiges Meer an Blüten unterschiedlichster Pflanzen. Zahlreiche Pächter nutzen einen weiteren hochsommerlichen Tag der nicht enden wollenden Hitzeperiode um ihre Gärten zu bewirtschaften, zu entspannen oder zum geselligen Treffen mit Freunden und Bekannten.

„Die Ernte ist so üppig wie schon lange nicht mehr. Der Ertrag ist außergewöhnlich. Beeren, Gemüse und Früchte wachsen in einem nahezu ungeahnten Ausmaß.“ Wolfgang Fürstenberg, Vereinsvorsitzender der Kleingärtner im Gunnental, zieht eine positive Bilanz des laufenden Gartenjahrs. Schlechte Erträge auf Grund der seit Monaten anhaltenden Trockenperiode und geringen Niederschlagsmengen sind bei den Kleingärtnern nur am Rande ein Thema. Jede der 81 Garten-Parzellen hat einen direkten Trinkwasseranschluss, was die Bewirtschaftung stark erleichtert.

Wer jetzt seine Kulturen und Pflanzenbeete regelmäßig bewässert, kann sich über Ernteergebnisse wie schon lange nicht mehr freuen. In Kombination mit der warmen Witterung und der Hitzeperiode im Hochsommer bieten farbenprächtig blühende Gärten und komplett mit Obst beladene Bäume und Sträucher ein Resultat, welches das Herz eines jeden Kleingärtners höher schlagen lässt.

Christa Fürstenberg, Sprecherin der Frauengruppe im Gunnental und im Bezirksverband Oberer Neckar, nennt als Beispiel die Aronia-Beere, auch bekannt unter Apfel-Beere. „Vor Jahre pflanzten wir ein paar Sträucher, deren Beeren vor allem den Vögeln als Futter dienen sollten. In diesem Jahr haben wir bereits dreimal geerntet und noch immer hängen die Sträucher voller Beeren.“ Christa Fürstenberg verarbeitet die auf Grund ihrer Inhaltsstoffe inzwischen als Superfood und Heilpflanze eingestuften Beeren als Konfitüre oder Sirup.

Auch die Schneiders nutzen ihren Garten als Freizeitparadies für die gesamte Familie. „Dieses Jahr ist einfach phänomenal“, freut sich Viktor Schneider, der ebenfalls glücklich über einen Wasseranschluss ist. „Außerdem haben wir wie viele der Kleingärtner ein ausreichend großes Fassungsvermögen für Regenwasser geschaffen, mit dem wir unseren Garten zusätzlich bewässern können. Wenn von oben kaum mehr Niederschlagswasser nachfließt, versiegt logischerweise diese Möglichkeit zur Bewässerung.“ Die Schneiders sind glücklich mit ihrem Kleingarten, den sie vor ein paar Jahren pachteten. Die beiden Töchter Leana und Melissa helfen meist begeistert mit, den Garten zu pflegen. Für Familien mit Kindern die sich gerne in der Natur aufhalten und dafür nicht jede Woche kilometerlange Fahrten in Kauf nehmen wollen ist eine Kleingartenanlage ein Traum.

Den Schneiders gefiel es im Gunnental auf Anhieb derart gut, dass sie nicht lange zögerten, als der Vorsitzende Wolfgang Fürstenberg sie hinsichtlich einer Mitwirkung im Vorstandsteam kontaktierte. Viktor Schneider wirkt inzwischen als zweiter Vorsitzender und Angelika Schneider bereits ein Jahr länger als Schriftführerin in der Führungsspitze mit.