„Die kleine Perle“ aus Villingen-Schwenningen

Bereits seit elf Staffeln präsentiert der bekannte Berliner Comedian Mario Barth in seinem TV-Format „Mario Barth deckt auf“ die unterschiedlichsten Projekte bundesweit, von denen er glaubt, sie zählen zu den größten Geldverschwenungen. Und so schaffte es die Sonnenuhr auf dem Schwenninger Marktplatz in der ersten Folge der neuen Staffel am Mittwochabend ins Fernsehprogramm von RTL.

Wie bereits im Januar berichtet, war ein Filmteam für Dreharbeiten zu dieser Sendung in VS-Schwenningen. Am Mittwoch erfolgte nun die Ausstrahlung. Mario Barth kündigte den Beitrag als „Eine kleine Perle der schwäbischen Sonnenuhr“ an. Präsentiert als „14 Meter langes Präzisions-Zeitmessgerät“, habe die „größte Stricknadel der Welt“ das Zeug zu weiteren Rekorden. So zum Beispiel als „größter Dönerspieß“ oder „größte Zuckerwatte der Welt“. Doch die Sonnenuhr habe durchaus auch eine Schattenseite, wie Mario Barth sagt: Die Beschaffungskosten. Denn der Kaufpreis von 25 000 Euro ist der eigentliche Grund, weshalb es die Sonnenuhr und Schwenningen überhaupt ins Fernsehen geschafft haben.

Deshalb zieht Barth auch ein klares Fazit: Die Sonnenuhr habe das Zeug zum „größten Mikado der Welt“. Denn: „Geld rausknattern ist hier in Villingen-Schwenningen scheinbar ein Kinderspiel.“