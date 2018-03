Der Kinofilm „Die Kirche bleibt im Dorf“ ist 2012 zum Publikumsliebling geworden. Nun feinden sich die Bewohner aus zwei schwäbischen Ortsteilen auch auf der Bühne an – zur großen Freude der Zuschauer, wie es in einer Pressemitteilung heißt.. Am Mittwoch, 21. Februar, um 20 Uhr ist die Komödie mit Livemusik im Theater am Ring zu sehen.

Oberrieslingen und Unterrieslingen liegen mitten im Herzen Schwabens. Doch die ländliche Idylle trügt: Zwischen den Nachbardörfern herrscht dicke Luft. Grund dafür sind die Kirche und der Friedhof, die sie sich seit dem Mittelalter teilen müssen – wobei die Kirche im einen Dorf liegt und der Friedhof im anderen. Einen Ausdruck findet die herzliche Feindschaft in einem Schlagloch, das genau auf der Ortsgrenze liegt und zu dessen Beseitigung sich keine der beiden Seiten bemüßigt fühlt. Rund um die Beerdigung von Oma Häberle, die eines Tages in eben jenem Schlagloch verunglückt, brodelt der ewige Streit einmal mehr auf. Und spitzt sich nochmals zu, als ein reicher Amerikaner die Oberrieslinger Kirche für sagenhafte fünf Millionen kaufen möchte – angeblich als Geschenk für seine Mutter in den USA. Da es unter den jungen Leuten der beiden verfeindeten Dörfer tatsächlich amouröse Verbindungen zu geben scheint, bleibt das unmoralische Angebot nicht lange geheim. Während die Oberrieslinger schnelles Geld wittern, ist für die Unterrieslinger klar: Die Kirche bleibt im Dorf. Die Zeichen stehen auf Sturm. Doch in Wahrheit hat der mysteriöse Amerikaner ganz andere Pläne. Und vielleicht gibt es ja sogar noch ein Happy End für das Oberrieslinger „Schneggle“ Klara und den feschen Unterrieslinger Jungschweinbauern Peter …

Der Film „Die Kirche bleibt im Dorf“ mit Natalia Wörner wurde – auch außerhalb Baden-Württembergs – zum Kinoerfolg, auf den eine SWR-Fernsehserie und ein zweiter Film folgten. Liebevoll werden darin die Eigenheiten der schwäbischen Seele auf die Schippe genommen, während nebenbei eine zutiefst schwäbische Romeo-und-Julia-Variation erzählt wird. Nun erobert die schwungvolle Mundart-Komödie mit ebenso zünftiger wie rockiger Livemusik auch die Bühne und verspricht einen Riesenspaß.