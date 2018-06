Feurige Gartenarbeiten sind am frühen Donnerstagnachmittag misslungen. Eigentlich sollte das Unkraut an der Grundstücksgrenze eines Hauses an der Sturmbühlstraße abgebrannt werden.

Doch diese Aktion ging mächtig daneben und führte zu einem Einsatz der Schwenninger Feuerwehr. „Es ist wieder der Klassiker“, ärgert sich Zugführer Michael Rothfelder, der den Einsatz vor Ort koordinierte. „Wenn die Leute bei diesen Arbeiten stets einen Eimer Wasser daneben stellen würden, dann kämen solche Brände nicht so oft vor.“

Um 13.12 Uhr ging der Notruf ein. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr war der kleine Brand der Thujahecke bereits knapp 20 Minuten später gelöscht. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Sturmbühlstraße ab der Ecke Gellertstraße vorübergehend gesperrt. Der durch das Feuer entstandene Schaden ließ sich während des Einsatzes noch nicht beziffern. (sbo)