OB-Bewerber Jörg Röber hat sich am Wochenende beim Sommerfest der Grünen an der Feldner Mühle den dort anwesenden Mitgliedern und versammelten Gästen vorgestellt. In den zweieinhalb Jahren bei der Stadt habe er relativ viele Dinge gelernt und kennengelernt, wie er es so nicht erwartet hat, erklärte Röber.

Dazu gehöre nicht nur Stadtentwicklung, sondern auch so etwas wie Haushaltskonsolidierung und sehr zahlreiche Themen, die Verwaltung und Bürger umtreibt. Er kam auf den Straßenbau zu sprechen, der nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist, auf Verkehrs- und Mobilitätsprobleme, wo seines Erachtens auch kleine Anstöße Wirkung zeigen könnten.Besseres Zusammenleben beschränke sich nicht nur auf Wohnen und Freizeitgestaltung nebeneinander, sondern auch zwischen Verwaltung und Bürgern, so Röber. Das gegenwärtige Politikbild auf beiden Seiten sei vielleicht noch etwas traditionell. Das Moderieren, zu den Leuten hingehen, sei ein Versuch wert, mit offenem Ausgang.

Integration sei ein operatives Thema und lasse sich nicht auf Flüchtlinge reduzieren. Das Jugendkultur-Zentrum sei da, man müsse das Beste draus machen. VS sei ein Super-Wirtschaftsstandort, die Rahmenbedingungen müssten optimiert und dabei auch über den Tellerrand geschaut werden, was auch für den Hochschulstandort gelte. Es war keine auf ein spezifisch grünes Publikum zugeschnittene 15-minütige Rede. Argumente und Vorstellungen wurden von ihm auch schon so bei anderen Gelegenheiten umrissen.

Einen größeren Diskussionsbedarf gab es im Anschluss an seine Ausführungen nicht, die Argumentationskette erschien wohl schlüssig. Rund 90 Prozent decke sich mit grünem Politikverständnis, erklärte Wolfgang Kaiser. Röber sei jemand, der klare Vorstellungen habe und offen sei. Wie er sich gebe, könne man sich vorstellen, dass er den Stil der Kommunalpolitik verändern möchte. Ihm merke man an, dass er die Ärmel hochkrempeln will, sieht es Elif Cangür. Inwieweit die Grünen als Partei den Bewerber Röber unterstützen, das werde demnächst in einer Mitgliederumfrage ermittelt, erklärte Elif Cangür und Harald Gronmaier. Von den Bewerbern um das Amt des Oberbürgermeisters war Jörg Röber bisher der einzige, der bei den Grünen um ein Gespräch nachsuchte, sagte Gronmaier.