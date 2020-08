Wie im vergangenen Jahr, so wird sich auch 2020 ausschließlich der 1. FC Köln am Öschberghof auf die neue Fußballsaison vorbereiten. Weitere Versuche, Profiklubs auf die Baar zu locken, scheiterten.

Der 1. FC Köln wird vom 20. bis 29. August sein Trainingslager am Hotel Öschberghof beziehungsweise auf den Sportplätzen in Aasen abhalten. Bereits im vergangenen Jahr waren die „Geißböcke“ mit den Bedingungen auf der Baar hochzufrieden; nun kehren sie zurück. Freilich muss aufgrund der Corona-Pandemie auch beim 1. FC Köln gespart werden. So sagten die Domstädter ein zweites Trainingslager in Kitzbühel ab.

Mit Bundesligaaufsteiger Köln war nach längerer Pause in der vergangenen Saison erstmals wieder eine Profimannschaft am Öschberghof. Zuletzt war 2015 der VfL Wolfsburg in der Nobel-Herberge zu Gast. Am Öschberghof wurden dann umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt, unter anderem der hochgelobte, hoteleigene Sportplatz zurückgebaut, er musste weichen.

Der 1. FC Köln wird nach Informationen unserer Zeitung – genau wie im vergangenen Jahr – der einzige Fußball-Profklub sein, der am Öschberghof logiert, sein. Der Öschberghof war zu diesem Thema zu keiner Stellungnahme bereit. Doch bekannt ist, dass man sich in dem ursprünglichen Golfhotel nach dem Umbau vorgenommen hatte, mehrere Profi-Mannschaften im Jahr zu beherbergen. In der Vergangenheit waren es bis zu drei Teams, die sich hier die Klinke in die Hand geben.

Sehr weit waren im vergangenen Jahr die Gespräche mit dem FC Chelsea gediegen. Doch der englische Spitzenklub wollte sich von der Öffentlichkeit und Fans komplett abschirmen. Dies war unter Inaugenscheinnahme der Chelsea-Verantwortlichen vor Ort unter den Gegebenheiten am Öschberghof nicht möglich. So hatten die Engländer unter anderem einen Sichtschutz für das Trainingsgelände in Aasen gefordert, dieser konnte aufgrund einer Anhöhe bei Aasen aber nicht gewährt werden.

Der Dauergast am Öschberghof, der VfB Stuttgart, musste aufgrund des damaligen Abstiegs in die Zweite Bundesliga Abstand von einem Trainingslager in der Luxusherberge nehmen. Jetzt ist der VfB zwar wieder aufgestiegen, bezieht aber auch nur ein einziges Trainingslager – und zwar vom 22. bis 29. August in Kitzbühel.

In diesem Jahr machte es Corona den Verantwortlichen alles andere als leicht, Teams auf die Baar zu locken. Der schottische Topverein Celtic Glasgow und ein spanischer Erstligist waren im Gespräch. Doch daraus wurde nichts. Immerhin, die Fans dürfen sich auf den 1. FC Köln freuen. Allerdings ist aufgrund von Corona fraglich, ob und wie viele Zuschauer in Aasen bei den Trainingseinheiten zugelassen werden.

Die Kölner konnten als Aufsteiger die Klasse halten und kommen mit Trainer Markus Gisdol, der während der Saison Achim Beierlorzer beerbte und den Öschberghof noch von seiner Zeit bei Schalke als Co-Trainer von Huub Stevens kennt. Nach einem guten Zwischensprint träumten die Kölner als Aufsteiger in der abgelaufenen Saison sogar von der Europa League – am Ende wurde es mit Rang 14 eben der Klassenerhalt. Seit dem Jahr 2005 sind Profiteams am Öschberghof auf der Baar. Bevor der Öschberghof selbst einen Sportplatz auf dem eigenen Gelände baute, fanden die Trainingseinheiten noch im Anton-Mall-Stadion in Donaueschingen statt.

2005 war der VfB Stuttgart der erste Gast am Öschberghof. 2006 und 2007 kam jeweils der FC Bayern München mit Trainer Felix Magath beziehungsweise Ottmar Hitzfeld. 2008 waren dann erstmals drei Teams am Öschberghof, die polnische Nationalmannschaft bereitete sich auf die Europameiterschaft vor, der VfB Stuttgart und erstmals Borussia Dortmund mit großen Fananhang schlugen auf der Baar auf.

2009 folgten dann Bayern München mit dem neuen Trainer Louis van Gaal, Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp und der VfB Stuttgart. 2010 gaben sich der VfB Stuttgart und Werder Bremen die Klinke in die Hand. 2011 war erneut Werder Bremen zu Gast.

2012 bereiteten sich Schalke 04, der VfB Stuttgart und Werder Bremen auf die Bundesligasaison vor. 2013 liefen Schalke 04 und der VfB Stuttgart ein. 2014 kamen Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg. 2015 war erneut der VfL Wolfsburg zu Gast. 2019, erstmals auf den Sportplätzen in Aasen, gastierte der 1. FC Köln.