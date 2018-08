Die Festvorbereitung läuft auf Hochtouren

Während es auf der Marktplatzbaustelle in VS-Schwenningen derzeit eher ruhig zu geht, laufen die Drähte bei Susanne Orlowski vom Stadtmarketing heiß: Die Vorbereitungen für das Baustellenfest am 22. September laufen auf Hochtouren.

Und nicht nur die. Anfang nächster Woche sollen Schilder montiert werden, die auf den Marktplatz aufmerksam machen und vermitteln, dass der Weg zu den dortigen Geschäften frei ist. In den beiden Anliegertreffen vor den Sommerferien wurde diesem Ansinnen der Händler zugestimmt. Zum wiederholten Male haben die Einzelhändler und Gastronomen auf die schwierige Situation während der Großbaumaßnahme hingewiesen und über Umsatzeinbußen geklagt, weil die Besucherströme angesichts der schlechten Erreichbarkeit des Marktplatzes weg blieben. Wie berichtet, hat der Gemeinderat für werbewirksame Maßnahmen und dem Baustellenfest daraufhin in der nächsten Sitzung 20 000 Euro bewilligt.

Ein großes Schild werde gegenüber dem Culinara, an den Einfallstraßen aus Rottweil, Villingen und Dauchingen kommend, aufgehängt, erklärt Suanne Orlowski. Am LGS-Zaun auf der Möglingshöhe können die Autofahrer, die aus Richtung Bad Dürrheim kommen, lesen, dass die Zufahrt zum Marktplatz möglich ist und sie dort einkaufen und genießen können. Am Baustellenfest, das am Samstag, 22. September, von 11 bis 17 Uhr, auf dem Marktplatz gefeiert wird, bestehe seitens der Händler bereits großes Interesse. Einige Geschäfte wollen mit eigenen Aktionen punkten, andere überlegen noch. Die Backkultur serviert einen Baustellenkuchen, das Modegeschäft Casa Moda lädt zur Kaffee und Prosecco ein und Reiner Schorer veranstaltet eine Auktion.

Fast jeder Händler beteilige sich am Baustellenrätsel, das etwa vier Wochen lang stattfindet. Jede Woche wird ein neues Rätsel aufgegeben, für das Teilnehmer Einkaufsgutscheine (von der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH ausgegeben) gewinnen können. Um zu gewinnen, muss der Teilnehmer über die Baustelle gehen und Buchstaben, die in den Schaufenstern ausgehängt werden, finden und sammeln.

Der komplette Marktplatz soll zur Festmeile werden, stellt sich Susanne Orlowski das große Fest vor. Getränkestände und Bierbänke laden zum Verweilen ein. Neben Bewirtung sind auch Aktionen vorgesehen. Vormittags steht das Rahmenprogramm für Kinder mit Dieter Sirringhaus und seinem Kasperle auf dem Programm, am Nachmittag spielt die Coverband Lucille, die schon bei der Kulturnacht mit ihren Rock- und Poptiteln zu hören war.