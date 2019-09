Die Faszination des Fliegens hautnah spüren

Wer die Faszination des Sportfliegens näher kennenlernen möchte, sollte sich am Sonntag, 8. September, nichts vornehmen: Am Flugplatz steigt ab 11 Uhr das Fest der Sportfliegergruppe, die sich aus den Abteilungen Motorflug, Segelflug und Fallschirmsport zusammensetzt.

Jede einzelne Abteilung ist an diesem Tag in unterschiedlicher Form und mit eigenen Attraktionen präsent. Die Segelflieger kommen für einen Tag eigens von ihrem Flugplatz, der sich seit Jahren auf dem Klippeneck befindet, an ihren Stammsitz, um die Attraktivität ihrer Sportart den Besuchern näher zu bringen.

„Uns liegt viel daran, den Gästen vom Spaß, der Geselligkeit und dem Teamwork, die unseren Verein auszeichnen, etwas weiterzugeben“, freut sich Vorstandsmitglied Johannes Kütt auf den kommenden Sonntag. Frei nach dem Motto „Versuch’s doch mal!" möchte die Sportfliegergruppe die Besucher für ihre Angebote begeistern.

Neben allen Attraktionen ist es den Organisatoren auch wichtig, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und beim Gang über das Flugplatzgelände aufkommende Fragen, so weit es geht, vor Ort zu beantworten.

Fallschirmspringen ist bereits ab 14 Jahren möglich, sofern Anfänger den zweitägigen Ausbildungskurs mit Erfolg absolvierten.

Zu Gast sein wird auch das FF-Fallschirmteam, das in sehenswerten Demonstrationen den Zuschauern auf dem Festgelände das Erlebnis und die Schönheit des Fallschirmfliegens näherbringen möchte. „Wer mit dem Fallschirmspringen beginnt, muss sich während der Ausbildung um keine Ausrüstung kümmern, die stellt der Verein“, ergänzt Storz.

Rund zwei Jahre dauert die Ausbildung für Segelflieger, die frühestens im Alter von 14 Jahren begonnen werden kann. Lizenzierte Segelflugpiloten sind ab einem Alter von 16 Jahren zugelassen. Frühestens mit 16 Jahren dürfen angehende Motorflieger mit ihrer Ausbildung beginnen, die in der Regel ein Jahr dauert. Mit 17 Jahren ist es daher möglich, in einem Motorflieger erstmals sein eigener Pilot zu sein.

Die Sportfliegergruppe besitzt fünf eigene Segelflugzeuge, sechs eigene Motorflugzeuge und eine Ausrüstung, die für alle, die sich mit dem Fliegen beschäftigen, kaum Wünsche offen lässt. Der Verein zählt 103 Aktive in der Abteilung Motorflug, 26 Aktive im Bereich Segelflug und 60 aktive Fallschirmspringer. Daneben zählt er reichlich Gönner, Förderer und Sponsoren.

Viele Mitglieder sorgen gleichzeitig dafür, dass am Sonntag die Besucher das Erlebnis Fliegen mit allen Sinnen und im vollen Umfang genießen können. So gibt es für die jüngste Generation eine Hüpfburg, die Präsentation einer Modelleisenbahn oder auch diverse Modellflieger. Am Sonntag sind für Piloten zudem keine Landegebühren fällig. Der Hagelflieger wird präsentiert, und in einem Motorflugzeug sowie einem Segelflugzeug können Besucher das Fliegen zu Land oder in der Luft hautnah erfahren.

Prunkstück aus der Oldtimerecke ist die Piper D-ENEF aus dem Baujahr 1941. Sie war noch vor dem Zweiten Weltkrieg ursprünglich als Aufklärungs- und Versorgungsflugzeug gebaut worden. 1956 kam sie nach Schwenningen. Das liegt zum Teil an den Tausenden von Stunden ehrenamtlicher Wartung und Unterhalt durch eine Gruppe an Oldtimerfans und dem gesetzlich vorgeschriebenen und regelmäßigen Austausch des Triebwerks nach 2000 Flugstunden. Infostände zu den Angeboten der Sportfliegergruppe und zum Fliegen im Allgemeinen runden das Angebotab.