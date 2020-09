Der Sommersound VS, das neue Open Air Festival, das in Villingen-Schwenningen über die Bühne gehen wird, tönt jetzt noch besser.

Mit zwei weiteren Top-Acts legen die Veranstalter nach corona-bedingter Zwangspause in diesem Jahr 2021 noch eine Schippe drauf. Im Programm standen schon für 2020 große Namen: Revolverheld, Mark Forster und The BossHoss. Wurden die eigentlich für den August 2020 geplanten Konzerte in Folge der Corona-Pandemie abgesagt, ist die Vorfreude jetzt eine noch schönere Freude.

2021 wird der Sommersound nicht nur nachgeholt. Organisator Christoph Römmler von der veranstaltenden Agentur Karoevents, die das Event gemeinsam mit dem Schwarzwälder Boten auf die Beine stellt, machte noch Lust auf mehr und kündigte bereits im Frühjahr verheißungsvoll an, am Programm 2021 werde noch gefeilt.

Jetzt, knapp ein Jahr vorher, lässt er die Katze aus dem Sack: Mit Wincent Weiss und den Fantastischen Vier wird das Programm prominent verlängert. Aus drei Festivaltagen werden 2021 fünf. Das Line-up liest sich wie das Who-is-who der modernen deutschen Musikgeschichte. Freuen sich auch ältere Semester auf die Fanta 4, gilt Wincent Weiss in jüngster Zeit als der erfolgreichste Künstler in Deutschland nach Mark Forster und ist nicht nur bei jungem Publikum schwer angesagt.

Starkes Signal für die Branche

Karoevents-Chef Christoph Römmler ist beim Blick ins Programm die Freude über diesen Coup anzumerken. „Wir wollen ein positives Signal setzen“, betont der Konzertveranstalter und blickt als von der Corona-Krise gebeutelter Unternehmer trotzdem positiv nach vorne. „Wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr im Sommer wieder Veranstaltungen in dieser Größenordnung möglich sein werden“, sagt er.

Bis zu 5000 Besucher sollen im August 2021 auf das Festivalgelände in dem Oberzentrum im Schwarzwald-Baar-Kreis, am Druckzentrum Südwest zwischen Villingen und Schwenningen, strömen. Theoretisch könne auf bis zu insgesamt 9000 Musikbegeisterte erhöht werden – das aber wollen die Veranstalter nur in enger Abstimmung mit der Stadt Villingen-Schwenningen tun.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

Dass es voll wird, davon ist schon jetzt auszugehen: Der Vorverkauf für 2020 lief bis zur Absage bestens, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Rückgabezahlen seien im Frühjahr „minimal“ gewesen, freut sich Christoph Römmler. Er hofft weiterhin auf Solidarität der Liebhaber gepflegter Festival-Unterhaltung und guter Musik: "Wenn Sie die Künstler und die Veranstaltungsbranche unterstützen wollen, dann kaufen Sie jetzt Tickets – im allerschlimmsten Fall bekommen Sie Ihr Geld zurück", wirbt er bereits für den Vorverkauf für den Sommersound VS 2021, der an diesem Mittwoch, 23. September, beginnt.

Schnell zu sein, lohnt sich obendrein: Für Leser des Schwarzwälder Boten gibt es dank einer ABO-Bonus-Aktion Tickets zum Vorteilspreis (Wincent Weiss für 39,90 Euro statt 49,90 Euro, Fanta 4 für 54,90 Euro anstatt für 64,90 Euro je Stehplatz) – solange der Vorrat reicht, das Kontingent der Aktionstickets ist begrenzt. Pro Abonnent können maximal vier Tickets zum ABO-Bonus-Preis erworben werden.