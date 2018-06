Nächste oder übernächste Woche ist es endlich soweit: Dann wird der erste Seefrachtcontainer die unzähligen Fahrräder, die Ewald Baumann in seiner Werkstatt in der Sturmbühlstraße 2 wochenlang für die Aktion „Fahrräder für Afrika“ gesammelt hat, nach Afrika verschiffen.

„Zunächst wird ein großer Laster nach Schwenningen kommen, dann geht es zusammen mit Rädern aus Stuttgart und Heilbronn von Antwerpen oder Hamburg aus nach Eritrea“, wie Ewald Baumann berichtet. Denn dort sei nicht nur der Radsport die „dritte Volksreligion“; die gebrauchten Fahrräder könnten auch auf verschiedenste Weise wiederverwendet werden.

„Die Einheimischen benötigen die Räder vor allem als Transportmittel zum Geldverdienen“, so Baumann. Besonders landwirtschaftliche Produkte, Ziegel oder andere Lasten würden per Fahrrad gefahren oder geschoben. Auch Kriegsinvaliden könnten mit der Reparatur der Fahrräder beschäftigt werden. Gemeinsam mit eritreischen Flüchtlingen aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Villinger Straße hatte Baumann seit April seine Werkstatt mit Annahmestelle für Fahrräder etabliert. Immer mittwochs kommen zahlreiche Bürger, um ihr gebrauchtes Fahrrad für die deutschlandweite Spendenaktion abzugeben. Und nicht nur das: Auch eine Menge gebrauchter Nähmaschinen tummeln sich mittlerweile im alten Schreibwarengeschäft, die für die Afrika-Aktion auf Vordermann gebracht werden sollen. „Wir sind immer noch auf der Suche nach Räumlichkeiten, um den syrischen Frauen Nähkurse anzubieten. Derzeit sind wir noch mit den Schwenninger Kirchen im Gespräch“, meint Baumann, während eine Bürgerin in die Werkstatt kommt und ein Bündel mit Fußbällen mitbringt.

„In den afrikanischen Waisenhäusern haben die Kinder nicht mal einen Ball zum Spielen“, kommentiert Baumann, und die Bälle passten im Container sehr gut in die Zwischenräume der Fahrräder. Derweil ist Baumann auf der Suche nach einem neuen Domizil, denn bis zum Ende des Monats muss das Team aus dem seit rund 15 Jahren leerstehenden Gebäude, das der Stadt gehört und abgerissen werden soll, raus sein.

Beim nächsten Mal noch mehr

Doch für den engagierten Projekt-Initiator steht fest: „Wir möchten weitermachen mit der Sammelaktion, denn der Zulauf hier in Schwenningen ist wirklich da.“ Schlachthof, altes City-Kino oder Emes-Areal: Baumann kennt viele leerstehende Gebäude, in denen er sich eine Weiterführung vorstellen kann. Und hofft, dass die Räumlichkeiten dann größer sein werden – für noch mehr Fahrräder, die beim nächsten Mal nach Afrika verschifft werden können.