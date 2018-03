Die Fachstelle Sucht ist an Fasnet präsent

Erneut wird es in der Färberstraße in Villingen am Schmotzigen Dunschdig einen Wohnwagen als Anlauf- und Beratungsstelle von pro familia, der Fachstelle Sucht und der Mobilen Jugendarbeit VS geben.

Ziel ist es, präsent und als Ansprechpartner bei Problemen jeglicher Art da zu sein. Der Fachstelle Sucht geht es dabei darum, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen ins Gespräch kommen zu können und sie für einen angemessenen Alkoholkonsum zu sensibilisieren. Dabei gehe es nicht darum, eine Spaßbremse zu sein, sondern die Leute auf ihre Grenzen des guten Maßes, das noch verträglich, ist hinzuweisen, erläutert Inge Häßler von der Fachstelle Sucht. Denn das sei ja auch im Interesse der Teilnehmer, dass sie den Rest der Fasnet nicht im Bett verbringen müssen.

Wenn ein Jugendlicher dann doch zu viel getrunken hat, kann er allein oder mit Freunden dort vorbei kommen und es wird das weitere Vorgehen, wie nach Hause bringen, oder Eltern anrufen besprochen.

Das Sozialarbeiterteam ist zudem in Kontakt mit den örtlichen Kräften des Roten Kreuzes und kann diese bei Bedarf hinzurufen. Die enge Kooperation habe in den vergangenen Jahren sehr gut funktioniert, erklärt Pia Wenzler von der Fachstelle Sucht.

Das Team von pro familia wird, wie in den vergangenen Jahren, wieder mit einem Glücksrad und Präservativen vertreten sein. Das Glücksrad sei in den letzten Jahren ein Publikumsmagnet gewesen, erklärt Silke Nowak von pro familia. Die Leute können daran drehen und je nach Symbol, bei dem es stehen bleibt, werden dann Themen wie Sexualität, Übertragung von Krankheiten, aber auch Beziehungen angesprochen. Die Aufklärung solle eine präventive Wirkung entfalten. Gerade an Fasnet, an der es schon des öfteren zu ungewollten Schwangerschaften gekommen sei, sei das besonders wichtig, erläutert Nowak.

Den Wohnwagen stellt die Mobile Jugendarbeit VS zur Verfügung. Deren Leiter, Steffen Helbig, betont, dass es bei der Aktion auch wichtig sei, ungezwungen mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen zu können. Es gehe um eine lockere Atmosphäre und darum einen Rückzugs- und Erholungsraum zu bieten. So gibt es dort Tee und die Kutmühle Villingen sponsert wieder Brezeln. In einem solchen Umfeld komme man dann auch leicht in Gespräch, betont er.

Dieses Angebot gibt es nun schon seit mehreren Jahren und wurde immer rege genutzt, resümiert Pia Wenzler von der Fachstelle Sucht. Zwischen 300 und 500 Leute kämen im Lauf des Tages vorbei. Der Schmotzige Dunschdig sei auch immer sehr abwechslungsreich, denn der Wohnwagen ist von 11 bis 2 Uhr morgens besetzt. Unübersehbar steht er, für alle zugänglich, am Anfang der Färberstraße beim Irish-Pub, das auch dieses Jahr wieder Wasser, Strom und den Stellplatz sponsert, erläutert Wenzler.