Die ersten sichtbaren Fortschritte gibt es bei der Modernisierung des Villinger Bahnhofs. Außerdem wird derzeit ein Nebengebäude abgerissen. Wie es mit weiteren Parkplätze aussieht, ist momentan allerdings noch nicht klar.

Knapp zwei Wochen nachdem die Modernisierungsarbeiten am Villinger Bahnhof begonnen haben, sind dort erste Veränderungen sichtbar. Insbesondere am Gleis 3 ist derzeit die beauftragte Baufirma aktiv. „Dort wurden bereits die Fundamente für die Bahnsteigkante gesetzt. Derzeit werden außerdem die neuen Bahnsteigkanten gesetzt“, berichtet ein Sprecher der Deutschen Bahn. Im nächsten Schritt erfolge die Herstellung der Kabeltrasse und Entwässerungsleitung am Bahnsteig Richtung Gleis 3.

Doch auch im Bereich der Unterführung, die derzeit gesperrt ist, sind schon erste Fortschritte erkennbar. Wie der Sprecher berichtet, werden am Mittelbahnsteig die Arbeiten für die Treppe und den Aufzug vorbereitet. „Dazu wird gerade der Verbau eingebracht, um im Anschluss den Rückbau und das Abgraben der Fläche durchzuführen“, heißt es von Seiten der Deutschen Bahn. Anschließend würden die Stahlbetonarbeiten für Treppe und Aufzug beginnen. Darüber hinaus laufen am Bahnsteig Gleis 1 aktuell die vorbereitenden Arbeiten für den Verbau und die neue Entwässerungsleitung.

Im Rahmen des Bahnhofsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg erfolgt der Einbau von zwei Aufzugsanlagen. Die Bahnsteige werden mit einer zu den Zügen passenden Höhe von 55 Zentimetern neu errichtet und mit taktilen Leitsystemen für blinde und sehbehinderte Reisende ausgestattet. Zudem wird die gesamte Ausstattung und Beleuchtung der Bahnsteige erneuert, die Unterführung soll außerdem neu aufgewertet werden, während im Empfangsgebäude Automatiktüren installiert werden.

Nach der Erhöhung der Bahnsteigabschnitte werden diese für die Kunden wieder freigegeben. Planmäßig werden die Bahnsteige bis zum Jahresende erhöht sein. Anschließend erfolgt die Montage der Aufzüge, sodass diese Mitte 2021 in Betrieb gehen.

Doch auch in direkter Nachbarschaft ist die Bahn aktiv, wie der Sprecher bestätigt. So werde ein Nebengebäude DB Netz AG abgerissen. Derzeit werde es noch entkernt, und in der kommenden Woche erfolge der Abriss des Dachs.

Wird dort schließlich Platz geschaffen für weitere Parkplätze? „Zu möglichen Parkplätzen liegen uns leider keine Informationen vor“, so der Sprecher auf Anfrage. Er betont außerdem, dass P+RP-Parkplätze „in der Regel von der Stadt realisiert„ werden. Eine entsprechende Anfrage bei der Stadtverwaltung blieb bislang jedoch unbeantwortet. Die Zurückhaltung zu diesem Thema passt allerdings nicht zu der Aussage des Landtagsabgeordneten Karl Rombach (CDU). Dieser hatte im November 2019 in einer Pressemitteilung erklärt, dass rund 50 neue Parkplätze am Villinger Bahnhof entstehen werden. Eine entsprechende Zusage habe er zuvor vom DB-Konzernbevollmächtigter Thorsten Krenz erhalten. Zum damaligen Zeitpunkt seien noch Planungen zu den Nebengebäuden gelaufen, in deren Rahmen auch Gespräche zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und der DB Station & Service AG hätten stattfinden sollen.

Was daraus geworden ist, scheint allerdings unklar. Ein Bahn-Sprecher verkündete damals, dass im Rahmen der Planungen vorgesehen sei, dass rund 50 neue Parkplätze geschaffen werden. Rombach hatte im Rahmen eines Vor-Ort-Besuches von Krenz im Juni 2019 die schwierige Parksituation rund um den Villinger Bahnhof angesprochen. So sei es aus seiner Sicht notwendig, dass genügend Parkraum zur Verfügung steht, wenn die Menschen auf die Bahn umsteigen sollen.