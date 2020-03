Die drei „L“ für ein gelingendes Altwerden

In der Reihe „Autor im Gespräch“ ist mit Franz Müntefering ein besonders prominenter Gast in den vollbesetzten Saal im Theater am Ring gekommen. Müntefering ist 1940 im Sauerland geboren. Mit 26 Jahren wurde er SPD-Mitglied und widmete sich mit großem Engagement politischen Themen. Andreas Dobmeier zitierte in seiner Begrüßung den ehemaligen Politiker mit den Worten „Schlage die Trommel und fürchte Dich nicht.“

Im Ruhestand wurde Müntefering Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Sein neues Buch „Unterwegs“ zeigte den dritten Lebensabschnitt mit großer Zuversicht als eigenständige Lebensphase. Demokratie sieht er als Lebensform. Für ihn ist es selbstverständlich, Mitverantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren.

Wolfgang Niess stellte als Moderator fest, dass heute 23 bis 25 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig sind, davon sind ein Großteil über 65 Jahre. Die Altenarbeit und Altenhilfe sind dabei in Münteferings Augen auch kommunale Aufgaben, viele Menschen in Ein-Personen-Haushalten hätten zudem keine Kraft mehr, um soziale Kontakte zu pflegen. Ein Grund mehr für sein klares Plädoyer für Mehrgenerationenhäuser. Diese dienten als Kommunikationszentren, wo Ältere sich Beratung und Unterstützung holen und Jung und Alt sich treffen können. Münteferings Tipp für ein gelingendes Altwerden sind die drei „L“: Laufen – denn die Bewegung nähre auch das Gehirn; Lernen und lehren – man müsse neugierig bleiben und anderen helfen; und nicht zuletzt: Lachen, denn das bedeute auch, das Leben zu mögen.

Dieser optimistische Blick Münteferings zieht sich durch sein ganzes Buch. Eine weitere zentrale Formel für Müntefering lautet: „Helfen und sich helfen lassen“.

Wichtig seien dabei auch „die Erfahrung von Werten und Orientierung in der Familie„. Der Ex-Politiker zeigte eine überzeugende Gradlinigkeit in seiner politischen Haltung. Temperamentvoll und eindringlich forderte er abschließend die jungen Menschen auf, sich nicht zu beschweren, sondern mitzumachen, um die Grundwerte der Demokratie zu erhalten.