Die Narrenzunft fiebert ihren Eröffnungsbällen und damit verbunden ihrem ersten Mal in der Neckarhalle entgegen. In dieser Woche wird aufgebaut und geprobt.

Im Foyerder Neckarhalle glitzert und funkelt es, in der Halle selbst ertönt hinter verschlossenen Türen Musik. Während Ully Hugger und sein Team Barteile und Dekoration schleppen, proben auf der Bühne bereits die Programmakteure. Es liegt ein Hauch von Anspannung in der Luft. Und diese kann Ully Hugger als Sprecher des Vergnügungsausschusses der Zunft nicht leugnen. „Wir sind in der Spur mit den Vorbereitungen, aber es ist schon einiges anders und neu“, erklärt er während der Aufbauarbeiten.

Seit vergangenen Samstag sind die Zunftmitglieder in der Neckarhalle tätig. “Wir haben auf Altbewährtes aus dem Beethovenhaus zurückgegriffen und an unserem Zeitplan festgehalten.“ Die erste positive Überraschung gab es gleich am Samstag: „Wir konnten aufgrund der Anlieferungsrampe hinter der Bühne alle Requisiten mit einer Lastwagenladung abliefern. Innerhalb einer Viertelstunde hatten wir alles ausgeladen“, berichtet Hugger von einem Arbeitsschritt, der im Beethovenhaus zwischen fünf uns sechs Stunden gedauert habe. „Wir mussten mit kleinen Transportern anliefern und dann jedes Teil einmal quer durch den Saal tragen.“

Doch auch wenn bei den beiden Eröffnungsbällen am Freitag- und Samstagabend dem Motto getreu „Glanz, Glamour und (G)Klamauk“ in der Halle herrschen wird, ist im Vorfeld nicht alles Gold was glänzt. „Aufgrund der noch ausstehenden Arbeiten vor allem hinter der Bühne, haben wir mit der einen oder anderen Einschränkung zu kämpfen“, gibt Hugger offen zu. Auch die technischen Voraussetzungen, die groß angekündigt wurden, müssten für die Bälle ordentlich angereichert werden, damit sie ausreichen. „Wir mussten ganz schön viel Tontechnik rankarren“, bemängelt Hugger.

Doch bei allen Widrigkeiten, die bislang zum Vorschein kamen, überwiegt die Vorfreude auf die Abende und das Programm. Und das zurecht, kann Hugger doch voller Stolz behaupten, dass eine Rekordzahl an Akteuren das Publikum unterhalten wird. „Wir haben die magischen 150 geknackt.“ Vor allem im Nachwuchsbereich seien die Gruppen förmlich explodiert. „Da brauchen wir uns um die Zukunft keine Sorgen machen.“

Für die Akteure wird vieles anders: Die Regie ist nicht mehr hinter der Bühne, sodass hier ein „Abholer“, wie es Hugger nennt, notwendig sein wird. Die Bühne ist ebenfalls größer als im Beethovenhaus, was sich sowohl auf das Bühnenbild und die Größe der Requisiten auswirke, als auch auf die Tanzgruppen. Und zu allerletzt werden die Akteure ein ungewohntes Bild vor sich haben: Denn seit vielen Jahren sind beide Eröffnungsbälle erstmals wieder ausverkauft und das, obwohl gut 100 Gäste mehr in die Neckarhalle passen. Dieser Umstand macht Hugger allerdings keine Sorgen.