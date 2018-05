Seit Jahren sucht die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen nach einem geeigneten Standort für einen neuen Wohnmobilstellplatz. Dieser schien mit der Brigachinsel gefunden. Doch das Projekt steht nun auf der Kippe.

„Ich bin an dieses Projekt wirklich emotional gebunden.“ Beate Behrens, Wirtschaftsförderin der Stadt Villingen-Schwenningen, macht deutlich, wie wichtig ihr der Wohnmobilstellplatz ist. Doch die Suche nach einem geeigneten Standort entwickelt sich langsam aber sicher zu einer unendlichen Geschichte. Nach dem Widerstand der Anwohner in der Südstadt, die Ende 2015 gegen einen Stellplatz hinter der Konradswiese protestiert hatten, geriet vor knapp einem Jahr ein Standort an der Mühlenstraße in Villingen in den Fokus der Verwaltung: die Brigachinsel.

Idyllisch und gleichzeitig fußläufig zur Villinger Innenstadt gelegen, sah man hier großes Potenzial – schließlich würden Einzelhandel und Gastronomie von dem Stellplatz profitieren. Daran hat sich aus Sicht der Stadt bis heute nichts geändert. „Die Fläche dort eignet sich nach wie vor, auch der Hochwasserschutz ist dort kein Thema“. so Behrens. Zudem hätten sowohl Investoren, als auch potenzielle Betreiber von Wohnmobilstellplätzen ihr Interesse an dem Standort Brigachinsel bekundet und Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt.

Sogar Stelzenhäuser und zusätzliche Gastronomie waren auf dem Gelände geplant. Allerdings, so macht Behrens deutlich, müsse die Zufahrt auf das Gelände teilweise über angrenzende Grundstücke verlaufen. Und genau hier liegt das Problem.

Behrens: „Leider konnten hier bislang keine Einigung mit allen Anliegern erzielt werden.“ Denn diese stellen für eine Einigung Bedingungen, die seitens der Stadt nicht umzusetzen sind. So wird von den Anwohnern die Realisierung von Wohnbebauung im Gewerbegebiet in der Mühlenstraße gefordert. „Das ist bauplanungsrechtlich aber unzulässig“, macht Behrens deutlich. Eine Einigung scheint also deshalb in weite Ferne gerückt, “nach derzeitigem Stand scheint die Realisierung eines Wohnmobilstellplatzes auf der Brigachinsel nicht möglich zu sein.“

So wie es aussieht, muss die jahrelange Suche nach einem geeigneten Standort also wieder von Null beginnen, „ich bin deshalb unmutig“, verdeutlicht Behrens. Die Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus VS GmbH (WTVS) sucht nun nach Alternativstandorten in der Doppelstadt. Denn insgesamt würde der Wohnmobilmarkt stetig wachsen, „bislang gibt es in VS aber keinen adäquaten Stellplatz, der den Ansprüchen der Zielgruppe genügt.“ Der war mit der Brigachinsel in Villingen eigentlich gefunden worden. (sbo)