Museumsleiter Michael Hütt führt am Sonntag, 28. April, 15 Uhr, durch die Ausstellung „Verehrt, verwendet, vergessen. Alamannen im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte“ im Heimat- und Uhrenmuseum. Die vom Alamannen-Freilichtmuseum Vörstetten konzipierte Ausstellung zu den Vorstellungen von den Alamannen im Wandel der Zeit ist als Wanderausstellung in VS-Schwenningen zu sehen.

Erstmals im Jahr 289 nach Christus in römischen Quellen erwähnt, bezeichnete der Name „Alamannen“ ursprünglich germanische Stämme, welche sich in den Gebieten niederließen, die von den Römern nach dem Fall des Limes verlassen worden waren. Im Lauf der Geschichte erfuhr der Begriff mehrfache Bedeutungswechsel. Eine Umdeutung ins „Völkische“ erfolgte durch die Nationalsozialisten. Sie fand ihren missbräuchlichen Höhepunkt in der NS-Rassenideologie. In direkter Nachfolge dazu stehen die 1950 von Rudolf Ströbel im Schwenninger Heimatmuseum eingerichteten Alamannen- und Römerstuben. Die Ausstellung erhellt damit auch ein Stück Schwenninger Museumsgeschichte. Gezeigt werden Teile der originalen Einrichtung von 1950.