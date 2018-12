Der Kampf ums liebe Geld nimmt für die Aids-Hilfe Schwarzwald-Baar-Heuberg kein Ende. „Wir haben leider wieder eine Absage vom Kreis“, bilanziert ein sichtlich enttäuschter Aidshilfe-Vorsitzender Bernd Ayasse.

Auf 15 000 Euro Zuschuss hatte man gehofft – die hiesige Aidshilfe sei die einzige, die komplett ohne Kreismittel wirtschaften müsse. Mit dem Geld habe man einen dualen Studienplatz finanzieren wollen – doch der sei jetzt in weite Ferne gerückt. Gerne hätte die Aids-Hilfe „einem jungen Menschen das Studium ermöglicht“ und gleichzeitig einen Profi vom Fach vor Ort gehabt, möglichst sogar längerfristig. Es gehöre neben den grundlegenden Ausbildungsinhalten zur Sozialen Arbeit im Grundstudium dazu, auch Fertigkeiten im Umgang mit Betroffenen zu sammeln.

Und auch administrative Kompetenzen könne man an solch einer Stelle während des Studiums sammeln. In Praxiseinrichtungen könne man nicht nur die Unterstützung Betroffener lernen, sondern auch die Koordinierung von Angeboten, das Erarbeiten von Konzepten der Sozialen Arbeit oder die Organisationsstukturen freier und öffentlicher Träger. Das dreijährige Studium endet mit einer Bewertung von 210 ECTS-Punkten und dem akademischen Grad Bachelor of Arts. Doch so weit kann man es bei der Aidshilfe nun gar nicht erst bringen.

Wenn die finanzielle Unterstützung der Aidshilfe abgelehnt werde mit dem Verweis darauf, dass die Landratsämter selbst in diesem Bereich arbeiteten, sei das zwar richtig, aber auch nicht maßgeblich, meint Bernd Ayasse. „Fast alle Landkreise unterstützen die Aids-Hilfen im ganzen Land finanziell. Und das trotz Landes- und Städtischer Mittel„ – auch dort gebe es Gesundheitsämter. Außerdem habe der Leiter des Gesundheitsamtes am Landratsamt Schwarzwald-Baar, Jochen Früh, explizit darauf verwiesen, dass die Aids-Hilfe in der Eigenschaft einer Selbsthilfeorganisation „psychosoziale Angebote und Funktionen“ habe, „die über die Möglichkeiten und Aufgaben des Gesundheitsamtes hinausgehen“, zitiert Ayasse.

Dennoch: Auch im zwölften Anlauf scheiterte die regionale Aids-Hilfe mit ihrem Antrag an den Landkreis. Die regionale Aids-Hilfe sei damit weiterhin die einzige weit und breit, so Ayasse, die ohne Kreismittel auskommen müsse.

Große Hoffnung hegt der Verein in ein derzeit laufendes Crowdfunding-Projekt. Die Aids-Hilfe Schwarzwald-Baar- Heuberg ist einer von elf Checkpoints in Baden-Württemberg geworden. Hier alo können Menschen nun einen Aidstest machen lassen. Einziger Knackpunkt: Der Verein hat nun auch die Auflage erhalten, einen eigenen Settingbereich zu schaffen, eine vom restlichen Raum abgetrennte Zone, in der die Tests diskret abgewickelt werden können. Das kostet Geld, das bei dem Verein chronisch knapp vorhanden ist. Auf einem Portal der Volksbank Schwarzwald-Donau- Neckar sucht man nun Unterstützer, die helfen, das Projekt zu verwirklichen, von dem nicht nur der Checkpoint, sondern letztlich auch die hart erkämpften Landesmittel abhängen