DHBW-Gebäude: Stadt will Vorkaufsrecht ausüben

Der Gemeinderat kommt in der kommenden Woche zu einer Sondersitzung zusammen, um über einen neuen Standort der Schwenninger Verwaltung in der Bürkstraße zu diskutieren.

Lange schien die Zukunft des DHBW-Gebäudes in der vorderen Bürkstraße ungewiss, jetzt könnte es plötzlich schnell gehen. Denn der Gemeinderat will in einer Sondersitzung am Dienstag, 6. Juli (17 Uhr Münsterzentrum), über das Vorkaufsrecht, das die Stadt inne hat und ausüben will, entscheiden.

Derzeit ist die Duale Hochschule mit dem Studiengang Sozialwirtschaft in der Bürkstraße 1 bis 3 untergebracht. Zwischen ihr, besser gesagt dem Land Baden-Württemberg, und dem bisherigen Eigentümer Ralf Gropengießer von der Business Boxx VS, besteht seit 2000 ein ungekündigter Mietvertrag. Wie die Vorlage der Verwaltung deutlich macht, könnte eine Kündigung mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 erfolgen. Bereits vor rund vier Jahren war zu vernehmen, dass Gropengießer das Gebäude veräußern wolle.

Für die Stadt kommen die Verkaufsabsichten beziehungsweise ihr eigenes Vorkaufsrecht daher nicht ungelegen: Denn es ist nichts Neues, dass die Verwaltung, die derzeit mit 106 Mitarbeitern im ehemaligen Steinel-Areal in der Winkelstraße untergebracht ist, schon seit Längerem nach einem anderen Standort sucht. Warum also nicht die Bürkstraße mit ihrer Nähe zum Schwenninger Rathaus?

Wenn der Ankauf des DHBW-Gebäudes mitsamt Parkfläche also tatsächlich klappt und es ferner saniert ist, könnten dort laut Vorlage künftig 60 Verwaltungsmitarbeiter unterkommen. Für die übrigen 46 gebe es zum Beispiel die Möglichkeit, die ab 2023 frei werdenden Container am Deutenberg zu nutzen, oder auch in der Bürkstraße einen Erweiterungsbau zu errichten.

Laut Beschlussvorlage liegt der Kaufpreis bei 1,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Kosten für Modernisierung und Instandsetzung sowie energetische Ertüchtigung in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Um Unterstützung von Land und Bund zu erhalten, soll das Sanierungsgebiet Marktplatz wieder aufgenommen beziehungsweise erneuert werden. Auch Rathaus, Heimatmuseum und Muslenplatz würden davon profitieren.

Ungeklärt bliebe jedoch die Zukunft des DHBW-Standorts. Denn das Land, so die Vorlage, „verfügt derzeit über keine andere Unterbringungsmöglichkeit für den Teilbereich der Hochschule.“