Dezimierte Wild Wings erwarten schweres Wochenende

Ein schweres Wochenende steht für die dezimierten Wild Wings auf dem Programm: Am Freitag, 19.30 Uhr, gastieren die Wild Wings in München. Und am Sonntag, 17 Uhr, empfangen sie Spitzenreiter Berlin.

„Für Freitag kommt niemand zurück, am Sonntag vielleicht der ein oder andere“, sagt SERC-Trainer Christof Kreutzer mit Blick auf den coranabedingten personellen Engpass in seinem Team. Die Wild Wings werden in derselben Aufstellung wie bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg in München antreten. Einziger Wechsel: Im Tor wird Marvin Cüpper für Joacim Eriksson stehen. Kreutzer: „Respekt, wie meine Mannschaft gegen Wolfsburg gefightet hat. Wenn wir jetzt in München auch so gut spielen und dazu noch unsere Fehler abstellen, dann ist da was zu holen.“ Der Coach weiter: „Vielleicht müssen wir noch auf die ein oder andere Torchance verzichten, dafür defensiv noch besser stehen. In München kriegst du immer automatisch deine Chancen, weil die sehr, sehr offensiv spielen.“

Verteidiger Johannes Huß im Rückblick: „Wir haben mit unserem kleinen Kader gut gespielt. Wir hätten Punkte verdient gehabt. Aber so ist das im Eishockey, wenn du deine Torchancen nicht nutzt.“ Gegen Wolfsburg weilte auch Bundestrainer Toni Söderholm in der Helios-Arena. Huß: „Der Bundestrainer hat mich informiert, dass er kommt. Ich konnte dann aber nicht mit ihm reden, ich denke, er wird mir aber noch ein Feedback geben. Natürlich wäre ich im Mai bei der Weltmeisterschaft in Finnland gerne dabei.“ Huß mit Blick auf das Spiel am Freitag: „Wichtig ist für uns, dass wir gut und schnell regenerieren. München ist zur Zeit nicht so gut drauf, da ist was drin für uns.“ Am Donnerstag waren einige Spieler auf dem Eis, andere regenerierten auf dem Fahrrad. Die Wild Wings werden am Freitagmorgen noch einmal auf dem Eis trainieren und dann in die bayrische Landeshauptstadt fahren. München gewann am Mittwoch in Augsburg mit 2:1 nach Verlängerung und ist mit 78 Punkten aus 44 Spielen und einem Punktequotienten von 1,77 Tabellenvierter.

Die Bilanz der Wild Wings gegen München: Am 16. September verloren sie daheim mit 1:2, am 3. Dezember gab es in München eine 2:4-Niederlage; zuletzt am 28. Dezember konnten die Schwäne aber einen 3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen verbuchen. Am Sonntag, 17 Uhr (live bei Servus TV) empfangen die Wild Wings den deutschen Meister Eisbären Berlin in der Helios-Arena. Die Bilanz der Schwenninger gegen den Spitzenreiter in dieser Saison: Am 22. Oktober siegten die Wild Wings in der Hauptstadt mit 3:1, am 5. Dezember gewann Berlin in Schwenningen mit 4:0 und am 23. Dezember siegte der Champion daheim mit 4:3. Die Hauptstäder waren wie die Wild Wings zuletzt einige Tage in Quarantäne, haben zuletzt am 2. März in Bremerhaven gespielt und dort mit 4:2 gesiegt. Die Eisbären sind mit 89 Punkten aus 43 Spielen und einem Punktequotienten von 2,07 souveräner Tabellenführer. Schwenningen ist nach der Niederlage gegen Wolfsburg mit 57 Zählern aus 46 Partien und einem Punktequotienten von 1,24 auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen.