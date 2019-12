Rund 200 Stunden haben die engagierten Mitglieder des Villinger Eisenbahn-Clubs dieses Jahr in ihre Anlage investiert. Ganz vorne mit dabei ist der 63-jährige Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Riedel.

Seit knapp 40 Jahren leitet er den Verein und hat schon einige große Veränderungen an der Anlage durchgeführt. Doch der Kern der Anlage ist seit 43 Jahren immer noch ein und derselbe. Ungefähr 40 Besucher kamen zum ersten Tag der Ausstellung, erfahrungsgemäß werde sich die Zahl in den nächsten Wochen deutlich erhöhen, meint Riedel. Bis zum 5. Januar kann die Ausstellung besucht werden.

Zu sehen sind auf der 53 Quadratmeter kleinen Anlage rund 45 Züge, von den Urmodellen der Dampfeisenbahn bis hin zu hochmodernen ICEs. Die 390 Meter Streckenführung seien sowohl von der Landschaft des tiefen Schwarzwalds, als auch von dem originalen Plan des Villinger Bahnhofs aus den 60er Jahren inspiriert, so Riedel. Ziel des Vereins sei es, den historischen Wert und den Look der damaligen Zeit festzuhalten, um Kindern und interessierten Erwachsenen einen Einblick in die damalige Zeit zu geben. „In den 60ern kam aus Hamburg ein Kühlwagen mit frischen Fischen hier am Bahnhof an. Sowas gibt es heute nicht mehr, deshalb ist das Interesse der Eisenbahn in der Öffentlichkeit zurückgegangen. Die Eisenbahnen sind heute nicht mehr so facettenreich, da hauptsächlich Massengüter transportiert werden“, erklärt er.

Jährlich nimmt sich der Verein Änderungen an seiner Anlage vor. Dieses Jahr sind es aber keine äußerlichen Umbauten, sondern eine neue Streckenführung im großen Berg des mittleren Teils der Anlage. Sinn sei es, die Züge im Berg neu zu verteilen, da der alte Villinger Teil entfernt werden solle.

37 Mitglieder zählt der Verein, die meisten über 40 Jahre alt. Der schwache Zuwachs an jungen Mitgliedern lässt Riedel aber nicht an der Existenz seines Vereins zweifeln. Das Hobby sei sehr vielseitig, „es geht sowohl darum, die Technik zu bedienen und Schaltpläne zu verstehen, als auch um die künstlerischen Aspekte des Landschaftsbaus. Es gibt kaum einen, der nicht mit seinen Eigenschaften glänzen kann. Jeder kann sein Feld finden“, erklärt Riedel. Gemeinsam im Verein würden sich die verschiedenen Stärken der Mitglieder ergänzen, so sei immer Platz für neue Mitglieder.