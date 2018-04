Rasante Entwicklung beim Verkauf des Bahnhofsvorplatzes: Nach dem vergangene Woche berichtet wurde, dass die Stadt Villingen-Schwenningen längst ein Vertragsangebot an die Deutsche Bahn eingereicht habe und zur Kaufabwicklung etwa seit Herbst 2017 auf die Vertragsunterzeichnung warte, vermeldet die Bahn Anfang dieser Woche Vollzug.

„Jetzt liegen alle Urkunden vor, damit der Bahnhofsvorplatz und das Gebäude in das Eigentum der jeweiligen Käufer übergehen kann“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit.

Besondere Konstellation

Der weitere Vorgang sei, dass diese Urkunden „noch in dieser Woche“ beim Notariat in Karlsruhe eingereicht und von dort aus an das Grundbuchamt beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen geschickt werden, so der Bahnsprecher. „Es handelt sich also nur noch um formelle Vorgänge.“ Wie lange diese konkret dauern, kann vonseiten der Bahn nicht abgeschätzt werden.

Dass der Prüfvorgang der Unterlagen so lange gedauert hat, liege an „der besonderen Konstellation“. Bekanntlich hat die Stadt Villingen-Schwenningen Anfang 2017 das Vorkaufsrecht für den Vorplatz des Schwenninger Bahnhofs geltend gemacht. Gleichzeitig hat Gastronom und Investor Jan Christoph Uhl das Bahnhofsgebäude gekauft, in dem er derzeit das Café Ostbahnhof sowie die Expressguthalle als Veranstaltungsgastronomien betreibt.

„Diese Dreiecksbeziehung zwischen uns, der Bahn als Verkäufer, und den beiden Käufern brauchte Zeit“, lautet die Begründung der Deutschen Bahn für die Dauer der Abwicklung. (sbo)