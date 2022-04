Made in Baden-Württemberg: Dieser Schwenninger tüftelt am WM Ball 2022

Zur Gruppenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist auch der neue Spielball „Al Rihla“ vorgestellt worden. Entwickelt wurde das Spielgerät, angeblich der „schnellste Ball der WM-Geschichte“, von einem Schwenninger: Oliver Hundacker.

„Das Spiel wird immer schneller und präziser, dem tragen wir mit unserem neuen Ball Rechnung“, bestätigt Hundacker gegenüber unserer Zeitung. Der gebürtige Schwenninger und Franziska Löffelmann, Design-Direktorin von Adidas, hatten den Ball bei einer Live-Schalte nach Doha präsentiert. Al Riha heißt aus dem Arabischen übersetzt die Reise. Wie weit die Reise für die deutsche Nationalmannschaft geht, ist abzuwarten. Mit Spanien, Japan sowie dem Sieger der Relegation zwischen Costa Rica und Neuseeland hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick eine machbare Auslosung erwischt.

„Ich musste erst lernen, wie man den Namen richtig ausspricht“, schmunzelt Hundacker. Der Schwenninger machte 1988 sein Abitur am Gymnasium am Deutenberg. „Die Sportartikelindustrie hat mich früh fasziniert“, wusste er gleich, wohin bei ihm beruflich die Reise geht. Er studierte Sportökonomie in Bayreuth, aber auch Sport-Management in Illinois, USA. Jetzt ist er Leiter der Entwicklungsabteilung Fußball und Hartwaren bei Adidas am Stammsitz in Herzogenaurach.

Entwicklung eines Balles mit der von Autos vergleichbar

Bereits 2018 zur WM in Russland hatte Hundacker den Spielball „Telstar 18“ entwickelt. „Man muss sich die Entwicklung eines solchen Balles ähnlich wie in der Automobilbranche vorstellen, es geht um sehr intensive Forschung“, erklärt der 53-Jährige. Design und nachhaltige Materialien sind beispielsweise Punkte, die es zu beachten gibt.

„Wir machen mit den Bällen Windkanaltests, haben bei uns in Herzogenaurach einen Schussroboter. Flugkurve, Geschwindigkeit und so weiter, wird alles genau getestet und untersucht.“ Zusätzlich werde der „neue Ball adäquat zu einem Erlkönig in der Automobilindustrie von 350 Spielerinnen und Spielern auf dem gesamten Globus getestet.“ Trotzdem hatten sich 2010 speziell die Torhüter bei der WM in Südafrika über den flatternden Adidas-Ball Jabulani beklagt. „Er ist schrecklich, furchtbar, wie ein Ball, den man im Supermarkt kauft“, schimpfte der brasilianische Nationalkeeper Julio Cesar vor zwölf Jahren.

„Es wurde damals ein neues Produktionsmaterial verwendet, das Feedback der Spieler war nicht so positiv“, erinnert sich Hundacker, der damals noch für den englischen Sportartikelhersteller Umbro tätig war.

Die Liebe zum Sport, auch zum aktiven Sport, war bei Hundacker schon immer da, spielte er doch bei seinem Heimatverein TG Schwenningen, anschließend beim TV Villingen und dann noch für VGF Marktredwitz in der zweiten Bundesliga Volleyball.

Zeigt her eure Schühe! Aber nicht mit Ibrahimovic

Durch seinen Job hat er nicht nur die Möglichkeit, die großen Sportevents zu besuchen, er trifft die Sportler auch. Eindrücklich in Erinnerung geblieben ist Hundacker ein Treffen mit dem schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic in Manchester. Es ging um Fußballschuhe, die der Ausnahmestürmer trug. „Wenn Ibrahimovic einen Raum betritt, versprüht er viel Energie. Er zieht die Leute in seinen Bann. Da ist es nicht leicht, ihm auf Augenhöhe zu begegnen.“ So hatte der extravagante Star es abgelehnt, seine gebrauchten Kickschuhe zu dem Termin mitzubringen. „Wir wollten sehen, wie er sie abgenutzt hat, er hat unsere Bitte aber als Majestätsbeleidigung empfunden.“

Gerade bei den Schuhen, wo die Spieler noch immer selbst Verträge abschließen können, sei es schon wichtig, welche Marke der jeweilige Star trage. Schließlich wollen auch die Kids und der Amateursportler das Material, das das Idol verwendet.

Adidas hat diese Verbindung früh erkannt. „Wir haben bereits 1936 bei den Olympischen Spielen Jesse Owens mit unseren Laufschuhen ausgestattet und der Ruhm der Marke gründete sich ja dann 1954 mit den Schraubstollen beim Wunder von Bern (der 3:2-Finalsieg Deutschlands gegen Ungarn bei der Fußball-WM in der Schweiz/Anm.d.Red.)“

Zu Villingen-Schwenningen hat Hundacker noch immer Kontakt. „Meine ehemaligen Schulfreunde aus Gymnasiumzeiten treffe ich regelmäßig und mein Vater Karl-Heinz wohnt noch immer in Schwenningen.“ Hundacker selbst lebt mit seiner Frau Michaela und dem 17-jährigen Sohn Lars in Erlangen. Der ältere Sohn Leon ist mit seinen 23 Jahren von zu Hause ausgezogen, wohnt aber auch noch in Erlangen.

Nach der Präsentation des WM-Balles ist eigentlich schon wieder vor der Präsentation des neuen WM-Balles, weiß Hundacker. 2026 ist die Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko. „Die Entwicklung steht nie still. Wir entwickeln auch die Bälle für die Europameisterschaften und für die Champions League“, sagt er. Ist nur noch die Frage, wie die deutschen Kicker mit dem inländischen Produkt klarkommen.