Das englische „Bliss“ bedeutet auf Deutsch Glückseligkeit. Ganz so glücklich ist es jedoch nicht gelaufen mit der gleichnamigen Bar, die im VS-Schwenninger Freizeitzentrum Le Prom geplant war.

Ein edles Ambiente mit Sofas, Kronleuchtern und Billardtischen: So hatte sich Nikolay Kovin seine Bliss-Bar vorgestellt. Dafür hatte er die 400 Quadratmeter große Gastronomiefläche im Erdgeschoss des Le Proms angemietet. Das war im Herbst 2016. Ein Tanz-Café nach amerikanischem Vorbild sollte es werden, die Eröffnung war für Januar 2017 geplant. Doch bis zum März tat sich nichts. Auch das Warten auf den nächsten Herbst sollte vergeblich sein: Bis heute gibt es keine Bliss-Bar, und dabei bleibt es. Das Projekt ist erst einmal eingestellt, erklärt Kovin. Grund seien Schwierigkeiten mit seinem Geschäftspartner in Russland. „Er hat im letzten Moment abgesagt.“

Nach Angaben von Nikolay Kovin war geplant, dass jeder 50 Prozent des Geschäfts übernehme – und jeweils die Hälfte der Kosten. Als es um Investitionen geht, taucht der Geschäftspartner ab Er rechnete mit 350 000 bis 400 000 Euro für den Umbau der Gewerbeflächen und die Ausstattung der Bar. „Ich hab schon einiges an Geld investiert“, sagt der Beinahe-Gastronom und spricht von 80 000 Euro. Auch in den Umbau: In den Räumen im Erdgeschoss des Le Prom seien Wände und Decken bereits neu gemacht worden.

Sogar die Möbel für die Inneneinrichtung der Bliss-Bar hatte er schon in Auftrag gegeben. Sie wurden extra für das Vorhaben in Russland produziert. Und geliefert. „Zum Glück sind die Möbel bei uns“, sagt Nikolay Kovin. Er habe sie eingelagert. „Ich weiß nicht, was ich mit ihnen anfangen soll“, erklärt er.

Doch er ergänzt, vielleicht könne er sie ja einmal für ein anderes Projekt nutzen. Als sein Partner am Zug gewesen wäre, Geld für die Bar in Schwenningen auszugeben, „war er nicht mehr zu erreichen“, sei seither unauffindbar. Kovin erzählt, er habe versucht, andere Investoren mit an Bord zu holen, dies sei ihm aber nicht gelungen. Wegen der Miete – monatlich 6000 Euro, wie er sagt – habe er unter Druck gestanden und schließlich den Mietvertrag, eigentlich abgeschlossen für mindestens zehn Jahre, gekündigt.

Von anderer Seite hört man derweil, der damalige Le-Prom-Eigentümer habe den Vertrag aufgelöst, weil sich nichts getan habe. Das Ergebnis freilich bleibt dasselbe: Die Bliss-Bar gibt es nicht. Auch weil es damit nichts geworden ist, hat Nikolay Kovin VS-Schwenningen inzwischen verlassen und lebt in Berlin. Ausgerechnet von der Bundeshauptstadt aus wird das Le Prom auch verwaltet. Seit dem vergangenen Mai ist die dortige 3PM Services GmbH zuständig für die Vermarktung. Im Auftrag dieses Unternehmens wiederum hat die Apleona HSG Südwest GmbH den Hausmeister-Service und die Wartung übernommen.

Neuer Eigentümer „analysiert aktuell die Situation“

Genauso lange hat das Schwenninger Freizeitzentrum offenbar einen neuen Besitzer. Die Berlinovo Immobilien- Gesellschaft jedenfalls ist es nicht mehr. Ihre Telefonnummer, als Kontakt für potenzielle Mieter, steht indes immer noch auf den Wänden, hinter denen eigentlich die Bliss-Bar entstehen sollte. Berlinovo ist in VS vor allem als früherer Besitzer des „’s Rössle“ gleich gegenüber des Le Proms bekannt. Dem Vernehmen nach soll der neue Eigentümer des Freizeitzentrums die Sirius DE Grafton GmbH und Co. KG in Düsseldorf sein.

Den Namen des neuen Eigentümers nennt die Verwaltung wiederum nicht. Auch die Fragen, ob er besondere Pläne für das Freizeitzentrum habe, und ob es Neuigkeiten zum Leerstand im Erdgeschoss gibt – dem derzeit einzigen – bleiben unbeantwortet. Severine Hemp von 3PM teilt lediglich mit: „... dass der neue Eigentümer die Situation aktuell analysiert und darüber hinaus keine Auskunft zu einzelnen Mietinteressenten geben kann.“