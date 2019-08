Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen regelmäßig an der bundesweit aufgerufenen interkulturellen Wochen im September teil. Erstmals gibt es jetzt ein Programmheft dazu.

Alle Aktionen, die vom 17. September bis 8. Oktober im Landkreis im Rahmen der Aktionswochen angeboten werden, sind dort zusammengefasst. Über 20 Angebote werden durch Gemeinden, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Initiativen gemacht. Damit soll das gegenseitige Kennenlernen von Menschen unterschiedlicher Kulturen gefördert werden.

Neben Gesprächsrunden im „Café International“ gibt es mehrsprachige Filmvorführungen, eine Kinderbuchlesung und eine Bilderausstellung mit Werken der Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in Donaueschingen. Auch ein Bürger- und Nachbarschaftsfest in St. Georgen und ein Moscheebesuch in VS stehen an.