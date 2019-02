Wenn am „Zieschdig vor em Schmotzige“ edle Herren in Frack und Zylinder im Café Häring einmarschieren, dann ist es wieder so weit, dann ist der Schwenninger Muckefuck.

Das silberne Kännle am Revers ist obligatorisch und das wichtigste des Abends ist es, dass jeder zwei selbstgereimte Verse mit dabei hat. Mit dem Schellenbaum begrüßten Ralf Prätzas und Jürgen Wangler, die Ehrenzunftmeister der Schwenninger Narrenzunft, die Gäste.

Im Eröffnungsprolog hielt Wangler ein Loblied auf die Frauen. Doch hier bekamen diese bereits ihr erstes Fett weg. „Kaffee, Schorle, Muckefuck, wir brauched zum Hock kein Weiberrock“. Er als frisch gebackener Rentner befindet sich jetzt jedoch im „Dätschmer-Club“ Karl-Heinz Häring, Seniorchef im Café, erläuterte den frisch hinzugekommenen nochmals die Hintergründe des Muckefucks und er schlug vor, den Muckefuck als Wort des Jahres in Berlin vorzuschlagen.

Aber dann ging’s los, die Sprüche purzelten und eine bunte Mischung von Schwenninger Geschehen, Seitenhieben gen Villingen und jede Menge über die Schwenninger Mulle und Schantle brachte die Gäste zum Lachen. „Die Stadt duet mit de Neckerhalle protze, doch s’Parke des sei grad zum Kotze“ – der Neubau in der Neckarstraße durfte nicht fehlen. Matti Schlenker nahm sich spitzfindig einen Schwenninger vor: „Denk ich an de Nauditt-Klaus, so sieht wohl ein Dildapp aus“.

Neuen Narrenruf gefunden

Zu den eingeladenen Gästen gehörten auch zahlreiche befreundete Villinger, Trossinger und Deißlinger Narren und dass es hier so manchen Seitenhieb gegen die Schwenninger gab, störte wenig. Deißlingens Schultes Ralf Ulbrich vereinte die beiden Städte mit dem neuen vereinigten Narrenruf „Hansel-Muh“. Das Muckefuckquartett hatte in seinem Lied der Prinzen, „Das ist alles nur geklaut“, zahlreiche der besten Sprüche aus den letzten sieben Jahren gesammelt.

Die vielen Baustellen sind der Grund, warum viele lieber zu Hause bleiben, um nicht an allen Ecken in Kreisverkehre, Umleitungen und Sackgassen getrieben zu werden. Auch Edgar und Nicola Schurr zählten zu den Gästen und die beiden „Roten“ hatten die Überraschung des Abends parat: Sie präsentierten „den Tuninger Earl, einen Mann mit Erfahrung, ein richtiger Kerl“ und so wurden aus den zwei Roten dann die „drei lieben Rot(h)en Socken“ und der neue Oberbürgermeister freute sich sichtlich, mit dabei zu sein. !Wenn d’Stadt de Musleplatz irgendwann mal fertig bringt, de Roth als Hansel de Umzug springt!, frohlockte Wangler.

Johannes Hellstern parodierte über die Liebe und das Weib und Erich Bieberstein nahm in seiner Bütt mit Villinger Pferd und Gewehr das Stadtgeschehen aufs Korn. Roth empfahl er den Brexit in VS einzuführen und so das V vom S wieder zu trennen.

Beichtstuhl bei Kubon

Rupert Kubon als künftiger Diakon bietet Ernst Reiser und Renate Breuning einen Platz zur Dauermiete im Beichtstuhl an, bei grünem Tee kann er ihnen die Sünden der vergangenen Jahre vergeben. Dann kamen schon wieder die Mulle unter Beschuss, diese können helfen, wenn man sich verletzt. „Wenn du dich einmal schneide duest und s’Pflaster wird dir knapp, no setzt mer schnell e Mulle druf, die schnürt dir alles ab“.

Nach drei Stunden buntem Klamauk wurden die besten Sprücheklopfer genannt, wobei die Zunftmeister betonten, dass eigentlich jeder den besten Spruch hatte. Unter sieben Vorschlägen durfte Roth den Gewinner des diesjährigen Siegerpokals in Form der silbernen Kaffeekanne ziehen. Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich siegte vor Peter Hellstern und Erich Bieberstein.