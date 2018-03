Der Schnee hatte am Wochenende auch die Doppelstadt fest im Griff. Die starken Niederschläge haben auf der Straße teilweise für Chaos gesorgt.

Einige Autofahrer verloren auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. So auch auf der Kreisstraße zwischen Nordstetten und Weilersbach. Dort waren am Morgen gegen 11 Uhr auf einer Waldstrecke zwei Kleinwagen frontal aufeinandergeprallt. Beide Fahrzeuge wurden anschließend abgewiesen und landeten im Straßengraben. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur Untersuchung in das Klinikum gebracht werden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr, die mit den Abteilungen Obereschach und Villingen vor Ort war, kümmerte sich um die Straßensperrung – konnte größtenteils jedoch unverrichteter Dinge wieder abrücken. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest.

Einsatz bei Romäusquelle

Zu einem zweiten schneebedingten Einsatz kam es gegen 13.30 Uhr an der Romäusquelle zwischen Villingen und Unterkirnach. Im dortigen Wald war ein Baum aufgrund der Schneelast – und vermutlich noch vom vorherigen Sturm angeschlagen – auf eine Straße gefallen. Zwei Autos, die aus Richtung der Romäusquelle kamen, wurde daher der Weg auf die Landstraße blockiert. Die angerückte Feuerwehr zersägte den Baum und sorgte damit für freie Fahrt.