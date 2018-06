Für jeden in Afrika lebenden Elefanten liegt noch eine Tonne Mammut-Elfenbein im sibirischen Eis. Drei bis vier Tonnen werden jedes Jahr freigelegt. Der Werkstoff geht Ingo Knoppe also nicht so schnell aus.

Auf der 41. Internationalen Messe für Schmuck, Edelsteine, Mineralien und Fossilien auf dem Schwenninger Messegelände fiel der Schmuckdesigner aus Erbach ins Auge, und das nicht nur wegen der niedlichen Plüsch-Mammuts, die seinen Stand schmückten. Knoppe fertigt seit 20 Jahren Schmuck aus Mammutzähnen und hat als ehemaliger Modellbauer und Zahntechniker dafür Techniken entwickelt, die ihm in Europa, so sagt er, keiner nachmache. Mit einer einzigen Nadel tätowiert er zum Beispiel nach Art der einstigen Walfänger ganze Gemälde in die Zähne der ausgestorbenen Spezies. Seine Unikate spiegeln farblich die Nuancen des Materials wieder, das über die Jahrtausende den Mineralien im ewigen Eis ausgesetzt war.

„Jede Frau ist ein Unikat und braucht ein Unikat“, sagt Ruth Rieck aus Neenstetten bei Ulm. Auch sie fertigt Schmuck, wie die allermeisten Aussteller, was am Wochenende im Übrigen dazu führte, dass zwei Drittel der Messebesucher weiblich waren. „Auge und Bauch“ entscheiden, welcher Schmuck aus welchen Edelsteinen gewählt wird, sagt Ruth Rieck. Als Anhängerin der Homöopathie und Steinheilkunde seit 40 Jahren ist sie davon überzeugt, dass Edelsteine körperliche Disharmonien ausgleichen können. An ihrem Stand hieß es also: schauen, berühren und wählen.

Zwei Tage lang viel los

Großer Trubel herrschte zwei Tage lang am Stand von „Thomy, dem Weltenbummler“. Kinder wuschen bei Thomas Jankowski aus Backnang Katzengold und schürften Edelsteine, wie die Goldgräber im Wilden Westen. Viele kleine, bunte und glitzernde Steinchen pickten sie mit Pinzetten aus den Waschsieben. Kinder mit Ausdauer ließen sich darauf ein, einen Edelstein, wie etwa den Orangencalcid, glatt zu schleifen. Eine echte Herausforderung, denn die Eieruhr wachte darüber, dass jedes Kind an den sechs Stationen mit unterschiedlich körnigem Schleifpapier jeweils drei Minuten tätig war.

Der Stand mit den Versteinerungen von Bernd Frohs war schon einmal größer. Der Bad Dürrheimer, der die Messe 30 Jahre lang organisierte und im letzten Jahr in die Hände der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH gelegt hat, zieht sich altershalber allmählich zurück. Was ihn aber nicht davon abhält, bei Straßenbauarbeiten in den ausgehobenen Gruben nach Schätzen zu suchen. Wie zurzeit beim Bau der Ortsumfahrung von Behla. Seine Fundstücke wird man dann vielleicht auf der 42. Internationalen Messe für Schmuck, Edelsteine Mineralien und Fossilien am 7. und 8. Oktober 2017 bewundern können.