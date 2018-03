Der Post ist ihre Filiale wichtig

Der Standort der Postfiliale in der Villinger Bahnhofstraße scheint gesichert: Nach Informationen des FDP-Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge liegt der Deutschen Post AG sehr viel daran, in dieser zentralen Lage mit der Filiale und den Postfächern zu bleiben. Ungewiss ist allerdings die Zukunft der Postbank in dem Gebäude.

Nach dem Verkauf des Gebäudes an das Landratsamt befürchteten viele Bürger, in Zukunft nicht mehr in Bahnhofsnähe Briefmarken erhalten oder Pakete aufgeben und abholen zu können. Ein Thema, das auch Klinge umtrieb. So setzte er sich mit Stephan Kirschke, Niederlassungsleiter der Deutschen Post AG Brief in Reutlingen, telefonisch in Verbindung, um sich für den Erhalt des Standorts stark zu machen. Und hat erfreuliche Nachrichten: Kirschke habe versichert, dass die Post AG mit ihrer Filiale weiterhin in dem Gebäude in der Innenstadt vertreten sein möchte.

Es gebe bereits Überlegungen, während des Umbaus durch das Landratsamt zwischen 2019 und 2021 als Übergangslösung in Container im Hinterhof zu ziehen, bis die Räume renoviert sind. Für ihren bisher auf dem Gelände und im Gebäude untergebrachten Zustellstützpunkt suche die Deutsche Post DHL Group ohnehin ein Grundstück für einen Neubau im Gewerbegebiet Auf Herdenen, erklärt Klinge. Dies sei die Voraussetzung, die Postfiliale während der zweijährigen Umbauphase tatsächlich in Container im Hof auslagern zu können. Als Gemeinde- und Kreisrat wolle er sich dafür einsetzen, dass die Stadt Villingen-Schwenningen der Post für dieses Bauprojekt eine geeignete Fläche anbietet und das Landratsamt die Räume dann für einen vernünftigen Preis vermietet.

Die erste Voraussetzung für diese Entwicklung ist jedenfalls schon geschaffen: Wie am Freitag berichtet, hat das Landratsamt laut Pressesprecherin Heike Frank der Postbank ein konkretes Angebot unterbreitet, rund 400 Quadratmeter im Erdgeschoss zu nutzen. Die hat sich indes noch nicht entschieden, ob sie an den Räumen festhält. „Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern. Hierauf stellen wir uns unter anderem dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit unterschiedlichen Produkt- und Serviceangeboten entwickeln“, teilt Iris Laduch-Reichelt, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Postbank, mit. Zudem überprüfe das Unternehmen kontinuierlich das Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und weiterer Optimierungsmöglichkeiten. „Dabei stellen wir aber immer sicher, dass die Bargeldversorgung unserer Kunden gewährleistet ist.“

Auch der Postbankstandort in Villingen werde derzeit betrachtet. „Wir loten dabei im engen Austausch mit unserem Kooperationspartner Deutsche Post unterschiedliche Optionen aus, um für alle Beteiligten eine tragfähige Lösung zu finden“, erklärt die Sprecherin.