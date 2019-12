Der neue Wild-Wings-Coach Sundblad trifft auf seine alte Liebe – die Kölner Haie

Die Wild Wings gastieren am Freitag, 19.30 Uhr, in Köln. Am Sonntag, 14 Uhr, bestreitet der neue Trainer Niklas Sundblad gegen den ERC Ingolstadt, mit dem er einst Meister wurde, sein erstes Heimspiel.

Der Einstand für Sundblad am Mittwoch misslang, die Schwäne unterlagen in der vom neuen Schwenninger Coach als „Sechs-Punkte-Spiel“ deklarierten Partie beim Tabellenzehnten Wolfsburg mit 0:3. Trotz der Niederlage bewertet Sundblad die Begegnung in Niedersachsen, auch nach der nächtlichen Videoanalyse, positiv. „Ich habe viele gute Sachen gesehen. Ich habe viel Einsatz und viele Checks meiner Mannschaft gesehen. Wir waren aggressiver und in der eigenen Zone. Bei fünf gegen fünf haben wir sehr gut gespielt. Das Unterzahlspiel war das Problem, daran konnten wir in der Kürze der Zeit noch nicht arbeiten.“

Die Wild Wings hatten alle Treffer mit einem Mann weniger auf dem Eis bekommen. Da die Wildschwäne auch kein Tor erzielten, stand am Ende eine verdiente Niederlage. Der Abstand auf die Wolfsburger, die den begehrten, zehnten Tabellenplatz einnehmen, wuchs von elf auf 14 Punkte an. Stürmer Alexander Weiß hatte vor der Partie davon gesprochen, sollte Schwenningen in Wolfsburg nicht gewinnen, sei der Pre-Play-off-Zug wohl abgefahren. „Natürlich hätten wir uns alle einen Sieg in Wolfsburg gewünscht, aber es ist nicht leicht, den Hebel von null auf 100 umzulegen“, sagt Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner. Sandner ist von Sundblad absolut überzeugt. „Er ist ein sehr akribischer Arbeiter. Das Eishockey hat in punkto Kraft- und Ausdauer in den letzten zehn Jahren noch einmal einen riesigen Sprung gemacht, da ist er der genau richtige Mann.“

Und für den Wild-Wings-Geschäftsführer ist auch Sundblads Co-Trainer Petri Liimatainen extrem wertvoll. „Ein so funktionierendes Trainerduo, das für schnelles und intensives Eishockey steht, zu finden, ist nicht gerade leicht.“ Die Trainerverpflichtung nehme jetzt auch etwas Dampf aus dem Kessel was die Suche nach einem neuen Sportmanager betrifft.

Sandner räumte aber ein, dass man auf der Suche nach einem Nachfolger von Jürgen Rumrich aktuell nicht weitergekommen ist. Die Wild Wings trainierten am Donnerstagvormittag noch in Wolfsburg, fuhren am Nachmittag nach Köln wo sie ein Hotel in Nähe der Lanxess-Arena bezogen. Auch Sundblad übernachtete im Hotel, obwohl es nach Hause nach Bergheim nur ein Katzensprung ist.

Sundblad ist mit Köln verbunden. Er wurde mit den Haien 2002 als Spieler Meister, war dann auch als Trainer von 2010 bis 2013 hauptsächlich als „Co“ aber auch als Cheftrainer in der Domstadt tätig. Und als Fußball-Liebhaber ist er natürlich bekennender Fan des 1. FC Köln. Vielleicht gibt ihm der FC da sogar Hoffnung, der konnte sich nach der Trennung von Trainer Achim Beierlorzer mit dem neuen Coach Markus Gisdol von ganz unten aus der Bundesligatabelle herausarbeiten. Das ist natürlich auch weiter das Ziel für Sundblad.

Der Coach hat diese Saison schon viele Spiele der Haie gesehen. „Am Anfang der Saison haben die Haie nicht so gut gespielt. Inzwischen sind sie aber sehr diszipliniert und läuferisch stark. Die Rückkehr von Stürmer Marcel Müller war für die Mannschaft sehr wichtig.“ Am Dienstag siegten die Kölner in Iserlohn mit 4:3. Die Roosters waren übrigens durch Jamie MacQueen in Überzahl per Direktschuss mit 1:0 in Führung gegangen. Am Sonntag kommt der ERC Ingolstadt nach Schwenningen. Sundblad und Liimatainen führten die Audi-Städter 2014 zum sensationellen Titelgewinn. Sundblad: „Ingolstadt ist eine schnelle und flinke Mannschaft. Die haben mit Doug Shedden und Tim Regan ein sehr gutes Trainerduo.“