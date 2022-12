Der Narrenschopf feiert sein 50-Jähriges

Das Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Seit dem Bau der ersten Kuppel 1973 ist es zum größten und bedeutendsten Museum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gewachsen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Jubiläumsjahr 2023 wird begleitet von einer ganzen Reihe an Veranstaltungen, die bereits im Januar stattfinden. Noch während der Weihnachtsschulferien gibt es zudem zwei Highlights für Kinder und Jugendliche.

Am Mittwoch, 4. Januar, eröffnet um 17.30 Uhr eine Taschenlampenführung für Kinder die Veranstaltungsreihe. Bei einer kindgerechten Führung entdecken die jungen Museumsbesucher – die auch ihre Eltern mitbringen dürfen – das Museum im Schein der Taschenlampen. Taschenlampen sind vorhanden, es können jedoch auch eigene Lichter mitgebracht werden. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person zuzüglich Museumseintritt. Da die Taschenlampenführungen sehr beliebt sind und die maximale Teilnehmerzahl beschränkt ist, wird eine Anmeldung per Mail unter info@narrenschopf.de empfohlen. Eine weitere Taschenlampenführung findet am 24. Februar um 18.30 Uhr statt.

Am Samstag, 7. Januar, bietet das Museum von 10 bis 13 Uhr eine Podcastwerkstatt für junge Fastnachtsforscher an. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren können sich dabei mit einem selbst gewählten fastnächtlichen Thema auseinandersetzen und im Museum über die Hintergründe der Fastnacht informieren. Anschließend dürfen sie eine eigene Podcastfolge entwickeln und aufnehmen. Ausgewählte Produktionen werden schließlich auf dem museumseigenen Podcastkanal „Narren! Junge Fastnachtsforscher im Museum“ veröffentlicht. Für den Workshop ist eine Anmeldung bis 1. Januar per Mail an info@narrenschopf.de erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf 20 Euro pro Kind. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, bekommt eine weitere Möglichkeit am Aschermittwoch: Am 22. Februar wird die Podcastwerkstatt ein weiteres Mal angeboten.

Als ganz besonderes Highlight in der Fastnachtssaison lädt das Museum am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr zu einem Närrischen Fasnetküchle-Seminar ein. Während der Donaueschinger Brauchtumsexperte Michael Hügle unterhaltsam über fastnächtliche Gerichte referiert, führt Bioteig-Ingenieur Hermann Nägele aus Löffingen live die Herstellung von leckeren Fasnetküchle vor – mit anschließender Verkostung. Der Eintritt zu diesem närrisch-kulinarischen Event ist frei – es wird jedoch um Spenden gebeten. Auch hier ist eine Anmeldung per Mail unter info@narrenschopf.de erforderlich.

Einmal im Monat findet darüber hinaus auch im Jubiläumsjahr 2023 des Narrenschopf eine offene Führung durch das Fastnachtsmuseum statt. Dabei erfahren die Teilnehmer in etwa 90 Minuten Interessantes und Amüsantes über die Geschichte(n) der Narretei. Im ersten Quartal 2023 sind folgenden Termine festgelegt: 26. Januar (14.30 Uhr), 14. Februar (15 Uhr) und 14. März (14 Uhr). Zu zahlen sind jeweils drei Euro für die Führung – zusätzlich zum regulären Museumseintritt.