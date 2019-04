Eine Immobilienanzeige hat dieser Tage aufhorchen lassen. Im Angebot gegen einen „Preis auf Anfrage“: der Marbacher Bahnhof. Doch am Ende sollte alles nur ein großer Marketing-Gag sein.

Ein Aprilscherz war es nicht, denn das für historisch Interessierte durchaus lukrative Angebot – ein kernsanierter Bahnhof aus dem 19. Jahrhundert mit 220 Quadratmetern Gewerbefläche, gerne auch „als Praxisfläche oder zu Gastronomiezwecken“ für einen „Preis auf Anfrage“ – stand bereits in der Vorwoche online. Am Montag jedoch war es nicht mehr auffindbar.

Doch wenn ein Bahnhof den Besitzer wechseln soll – noch dazu einer mit einer so interessanten Geschichte wie der Marbacher, dann ist das etwas Besonderes. Das dachte sich auch Barbara Büttner. Und griff zu einer List.

Sie betreibt in den historischen Mauern, die seit 2004 in privater Hand liegen, seit rund drei Jahren unter dem schillernden Namen „Barabu“ ein „Haus der Geschenke“. Einst wurden hier Waren auf die Schienen gebracht oder stiegen Reisende in Eisenbahn-Waggons, um von Marbach aus die weite Welt zu erobern. Jetzt gibt es hinter den denkmalgeschützten, 60 Zentimeter starken Mauern Geschenke und Accessoires ohne Ende. Der Duft von Räucherstäbchen hängt hier oft in der Luft, stimmungsvolle Leuchten tauchen den ehemaligen Bahnhof in warmes Licht, und vor allem Kundschaft mit einer Vorliebe für Esoterik fühlt sich hier gut aufgehoben. Immer wieder nehmen selbst Pilgerer die Klinke in die Hand und tauchen bei einer kurzen Rast ein in diese ganz andere Welt des „Barabu“ – denn der Jakobsweg, für viele der Weg zur inneren Einkehr, führt unmittelbar am Haus vorbei.

Zum Innehalten aber kommt die Inhaberin Barbara Büttner selbst eher selten. Nimmermüde kämpft sie gegen den Ruf Marbachs als Durchgangsort an. Die rührige Geschäftsfrau bangte um die Existenz ihres Geschäfts und erzählte vor rund einem Jahr, dass sie sich bei diesem Kampf oft alleine gelassen fühle. Dabei werde Marbach so oft verkannt – es habe viel zu bieten. Wer nun glaubt, Barbara Büttner wolle als Konsequenz dessen den gelben Bahnhof verkaufen, den belehrt sie eines anderen: Wie man denn auf die Idee komme, sie verkaufe den Bahnhof, fragte sie stattdessen resolut, als sie auf das Immobilieninserat im Internet zu sprechen kam. „Haben Sie da etwa irgendeinen Preis gesehen?“ Nein, sie habe diese Anzeige „eher aus marketingtechnischer“ Sicht aufgegeben, sagt sie. Es sei schon komisch, dass man zu solch drastischen Maßnahmen greifen müsse – kaum inseriere man den Bahnhof, interessierten sich plötzlich Leute für ihr Geschäft, bilanziert Büttner und fühlt sich in ihrer etwas anderen Werbestrategie bestätigt: „Heute muss man ja ein wenig andere Wege gehen.“

Provozieren mit mehr altem Brot für Enten oder dem Schwabensterben

Provozieren, anecken und so ins Gespräch kommen, diesen Weg gingen schon mehrere Firmen in und um VS. Sei es beispielsweise die Filialbäckerei Krachenfels, die 2017 ihre legendären Enten-Lastwagen auf den Weg schickte – darauf zu sehen waren demonstrierende Enten, die forderten: „Kauft nicht bei Krachenfels“ – „Mehr altes Brot für Enten.“; voriges Jahr warb ein Online-Bestatter in Villingen mit dem Schwabensterben unter dem Slogan „Alle 4 Minuten stirbt ein Schwabe“. Und in den VS-Bussen nimmt man mit viel Lokal-Humor derzeit gerne die Kollegen von der Baustellen-Front und der Stadtverwaltung auf die Schippe, wenn Fahrgäste lesen, dass sich die Busse leider nicht über das Baustellenchaos in VS hinweg beamen lassen.