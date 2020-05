Matthias Jendryschik ist neuer Chef der Stabsstelle Stadtmarketing und Geschäftsführer der Wirtschaft und Tourismus GmbH VS. In der vergangenen Gemeinderatssitzung hat sich das Gremium bei der Besetzung der Stabsstelle Stadtmarketing und Geschäftsführung der Wirtschaft und Tourismus GmbH für den 36-jährigen Matthias Jendryschik ausgesprochen.

Der Marketing-Experte, der aktuell noch als Brand-Manager für einen großen Sportartikelhersteller tätig ist, wird die neue Stelle bereits zum 15. Juni antreten können. In Heilbronn/Künzelsau studierte er BWL mit Schwerpunkt Sport-/Kultur und Freizeitmanagement. Berufsbegleitend absolviert der gebürtige Doppelstädter derzeit sein Masterstudium in Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Change Management (Abschluss im Sommer 2020).

Matthias Jendryschik bringt ein großes Wissensspektrum im Bereich der Markenbildung mit und hat in seiner beruflichen Laufbahn bereits große Verantwortungsbereiche erfolgreich gestalten können. Von Oberbürgermeister Jürgen Roth erntet der Neue bei der Stadtverwaltung schon große Vorschuss-Lorbeeren: „Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Es ist ein Glücksfall für VS, dass Herr Jendryschik schon bald beginnen kann und wir von seinem Wissen schnell profitieren können. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt er.

Der 36-Jährige ist nicht nur in VS geboren, sondern auch nach wie vor hier wohnhaft und kann nun seine kreativen Ideen und sein Know-How für seine Heimatstadt einbringen. „Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe für VS und das Team der WTVS. Die Stadt bietet unglaublich viel Potenzial, um den Anspruch als Oberzentrum in der Region aber auch darüber hinaus zu festigen und auszubauen. Dafür braucht es eine gemeinsame Vision, die Bildung einer starken Markenidentität ,VS’ – zu der natürlich auch die Ortsteile gehören und dann eine zielgruppengerechte Kommunikation zur Steigerung der Bekanntheit von VS. Nur wenn wir wissen wofür wir stehen, können wir das auch anderen glaubwürdig und selbstbewusst vermitteln, sei es der Wirtschaft, im Bereich Tourismus oder auch den Bürgerinnen/ Bürger“, so Matthias Jendryschik.