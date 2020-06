Der Koch schläft ein – Brandalarm wird ausgelöst

Weil der „Koch“ eingeschlafen ist, wurde in der Roten Gasse in Villingen Alarm geschlagen. Der Brandalarm ging am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Straße „Rote Gasse“ in Villingen hoch.Polizei und Feuerwehr wurden auf den Plan gerufen.

Ein 80-Jähriger hatte ein Essen in der Küche zubereitet und in einer Pfanne auf den Herd gestellt. Danach schlief er auf dem Sofa im Wohnzimmer ein und vergaß sein Essen, das auf dem Herd verbrannte. Der dadurch entstandene Rauch löste einen Brandalarm aus. Der Senior wurde durch die Rauchentwicklung nicht verletzt und es entstand kein Schaden in der Wohnung. Die mit zwei Fahrzeugen und neun Mann angerückte Feuerwehr konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.