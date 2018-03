Das Bündnis „VS ist bunt“ gibt dem Oberzentrum den großen Kick für mehr Menschlichkeit. Nicht nur beim großen Tischkickerturnier am Samstag, sondern auch mit der Vereinsgründung, die unmittelbar bevorsteht.

Doch zuvor geht es jetzt beim großen Tischkicker-Turnier rund. Anlass für die etwas andere Aktion ist der Aktionstag der bundesweiten Kampagne „Aufstehen gegen Rassismus“. Gemeinsam mit der IG Metall-Jugend organisierte Nicola Schurr, Sprecher des Bündnisses „VS ist bunt“, eine lokale Aktion im Sinne der Kampagne: Ein Tischkicker-Turnier in Villingen. Sollte es zunächst unter freiem Himmel in der Innenstadt stattfinden, wurde es der mittelprächtigen Wetterprognosen wegen kurzerhand ins Lokal Gerber-Eck in Villingen verlegt. Das Motto ist klar: „Tischkickern für mehr Menschlichkeit“. Von 11.30 bis 16 Uhr liefern sich die Zweier-Teams jeglichen Alters am Kickertisch heiße Begegnungen um die begehrten Preise – als Hauptpreise winken beispielsweise zwei Tischkicker aus Pappe.

Doch warum ist es für das Aktionsbündnis von VS so wichtig, Teil dieser Kampagne zu sein? „Um weiterhin zu zeigen, wie wichtig es ist, miteinander zu leben anstatt gegeneinander“, sagt Nicola Schurr. Dabei begreift sich „VS ist bunt“ nicht nur als ein Bündnis gegen Rassismus, sondern gegen jegliche Art der Ausgrenzung. Ihre Hoch-Zeit hatte die Gruppierung zwar zu Zeiten, als der Pegida-Ableger Sbh- Gida in Villingen-Schwenningen aktiv gewesen ist, doch er ist längst mehr als „nur“ ein Gegenpol. „Wir versuchen, Leute zusammen zu bringen“, sagt Schurr und führt mit der Weihnachtsaktion „Weihnachten für alle“ das jüngste Beispiel an.

„VS ist bunt“ also ist weiterhin aktiv und steht kurz vor einem bedeutenden Schritt: der Vereinsgründung. Der Satzungsentwurf liegt bereits auf dem Tisch, noch im April, direkt nach Ostern, will Nicola Schurr zur Gründungsversammlung einladen. Parallel dazu ist er auf der Suche nach geeigneten Vereinsräumlichkeiten – ein leer stehender Lagerraum, ein Schopf oder ähnliches wäre toll und soll künftig als Treffpunkt dienen, wohin sich Menschen mit Anliegen an das Bündnis oder Ideen wenden können. Zudem schwebt ihm ein regelmäßiger Stammtisch zum Austausch vor. Dort können dann Pläne geschmiedet werden, etwa für weitere Veranstaltungen wie das große Fußballturnier „Kick gegen Rechts“, das in VS schon etabliert ist. Dieses, so Schurr, könnte beispielsweise auch zu einem richtigen Event wachsen, eventuell mit Livemusik am Abend angereichert werden.

Der harte Kern von „VS ist bunt“ seien etwa zehn Leute, die immer parat stehen. Hinzu kämen viele Unterstützer verschiedener Partner, etwa IG Metall. Unterm Strich kommen so häufig bis zu 60 helfende Hände zusammen, die gemeinsam gegen den Rassismus und die Ausgrenzung mit anpacken.