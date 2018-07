Der Feuerteufel hat wohl wieder zugeschlagen: In der Nacht auf Montag brannte am Schulgebäude der Hallerhöhe in VS-Schwenningen ein Container. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen, die Polizei leitete jedoch umgehend eine Fahndung ein.

Die beispiellose Serie von Brandstiftungen in VS-Schwenningen in den vergangenen Jahren reißt nicht ab. Zwei Monate, nachdem der als „Feuerteufel“ bekannte Brandstifter zuletzt aktiv war, brannte es in der Nacht auf Montag erneut. Ziel war, wie in der Vergangenheit bereits mehrmals, das Schulgelände des Gymnasiums am Deutenberg auf der Hallerhöhe. Ein dort auf dem Lehrerparkplatz abgestellter Container brannte lichterloh, das Feuer wurde gegen 3 Uhr entdeckt.

Wie Polizeisprecher Dieter Popp erklärte, seien die Nachbarn auf den Brandgeruch aufmerksam geworden. „Erstmals wurde der Geruch gegen 2 Uhr bemerkt,“ so der Sprecher. Der Anwohner habe aber zunächst nicht vermutet, dass es tatsächlich brennen würde. Erst eine Stunde später sei der Geruch dann stärker geworden, sodass der Notruf gewählt wurde.

Die Meldung des brennenden Containers auf dem Schulgelände zog nicht nur einen Feuerwehreinsatz nach sich, sondern sorgte insbesondere dafür, dass die Polizei eine sofortige Fahndung einleitete. Mit mehreren Streifenwagen und einem Zivilfahrzeug wurde die nähere Umgebung rund um den Deutenberg abgesucht. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt aber schon über alle Berge. Den Brand brachte die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Mann vor Ort war, ohne Probleme und schnell unter Kontrolle.

Gefahr für umliegende Gebäudebestand nicht. Nachdem der Müll im Container abgelöscht war, machte sich die Polizei ein Bild davon. Verwertbare Spuren dürften jedoch vernichtet worden sein. Dass das Gebiet rund um den Deutenberg im Fokus des bislang unbekannten Täters steht, zeigen auch die letzten Brandstiftungen. Nachdem Mitte April zunächst eine Hecke in der Hammerstattstraße brannte, fielen Müllcontainer auf dem Schulgelände der Hallerhöhe einem Feuer zum Opfer. Zwei Wochen später hatte er es auf einen Busch auf dem Gelände der Deutenbergschulen abgesehen, die Woche darauf wurde eine Hecke an der dortigen Sporthalle in Brand gesetzt. Anschließend blieb es neun Wochen ruhig – bis zum Brand am frühen Montagmorgen.