Er ist für eine beispiellose Serie von Bränden verantwortlich und hält Polizei und Feuerwehr gleichermaßen in Atem. Der Feuerteufel war schon wieder aktiv. Lichterloh brannte es am frühen Sonntagmorgen an der Realschule am Deutenberg.

Genau zwei Wochen nach der Brandstiftung an einer Hecke in der Hammerstattstraße in VS-Schwenningen, kam es erneut zu einem nächtlichen Feuer. Am frühen Sonntagmorgen brannten an der Realschule am Deutenberg Müllcontainer. Die Taten werden dem Feuerteufel zugeschrieben. Meter hoch loderten die Flammen, als die Feuerwehr VS-Schwenningen am Sonntag gegen 2.20 Uhr an der Einsatzstelle im Brandenburger Ring ankam. Der unbekannte Täter hatte erneut ganze Arbeit geleistet. Auf dem Schulgelände hatte er es auf in einer Gitterbox verschlossene Müllcontainer abgesehen, welche er in Brand steckte – das offenbar ohne die Boxen zu öffnen. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff anschließend sogar auf einen danebenstehenden Baum über, der teilweise ebenfalls abbrannte.

Mithilfe eines Rohrs gelang es den Einsatzkräften, den Brand in den Griff zu bekommen und ein Übergreifen auf weitere Bäume zu verhindern. Die Container konnten nicht mehr gerettet werden. Auch ein Fahrrad und ein Motorroller in dem Gitterverschlag fielen den Flammen zum Opfer. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Während der Löschmaßnahmen führte die Polizei mit mehreren Streifen Fahndungsmaßnahmen durch – der Täter konnte jedoch erneut unerkannt entkommen. Nur zwei Wochen vorher war der Feuerteufel rund einen Kilometer von der Realschule aktiv. Ebenfalls am frühen Sonntag gegen 1 Uhr steckte er eine Hecke in Brand – das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr größtenteils mithilfe eines Feuerlöschers von den eintreffenden Polizeibeamten gelöscht werden.

Der Täter hatte es in der Vergangenheit auf Container und Hecken abgesehen – fast immer im Gebiet zwischen Deutenberg und Hammerstatt. Ob der gleiche Täter auch für die Fahrzeug- und Hüttenbrände in Frage kommt, ist unklar. Die Serie von Brandstiftungen hält seit über vier Jahren an. (sbo)