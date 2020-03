Der Dialog mit Wählern und Nichtwählern soll gefördert werden

„Jeder ist hier willkommen“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende der SPD, Nicola Schurr. Seit Anfang des Jahres hat die SPD am Hockenplatz mitten in VS-Schwenningen ein Büro, das dazu dient, näher an die Leute heranzukommen und Platz für parteiinterne und öffentliche Veranstaltungen zu bieten.

„Es ist wichtig dass die Leute eine Anlaufstelle haben“, erklärt Schurr. Es soll ein offenes Bürgerbüro für jedermann werden. Fest geplant ist eine regelmäßige Öffnung jeden Freitag ab 17 Uhr. In dieser Zeit sollen Bürgersprechstunden stattfinden, dass man die Gelegenheit hat, seine Anliegen und Sorgen direkt an die Partei zu richten und einen Meinungsaustausch anzuregen. Ende März soll ein erstes offizielles Bürgertreffen stattfinden. Über soziale Netzwerke und die Presse soll sich die Eröffnung schnellstmöglich verbreiten, um auf lange Sicht Aufmerksamkeit erregen zu können.

Die Renovierung der Räumlichkeiten erfolgte durch die Mitglieder selbst. „Vor allem die Jusos haben kräftig mit angepackt. Gerade beim rein- und raustragen der Möbel und beim Streichen der Wände“, lobt Schurr. Demnächst soll der noch etwas leer daherkommende Hauptraum mit einem Schreibtisch, Computer und diversen anderen Möbeln ausgestattet werden. Die Finanzierung dessen erfolgte ebenfalls durch die Mitglieder.

Schon jetzt plane die SPD viele Veranstaltungen. Unter dem Motto „Hol dir ne Rote“ wird jeden ersten Samstag im Monat ein Grillstand vor dem Gebäude aufgestellt. „Bei einer Bratwurst und Getränken haben die Leute dann die Möglichkeit, auf uns zu zugehen und ihre Anliegen mal anzusprechen“, erläutert Schurr das Vorhaben. „Das Ganze kann völlig politiklos sein“, betont er. Auch bei der Kulturnacht möchte sich die SPD an ihrem neuen Standort beteiligen. Dafür plane man laut Schurr mit einem Stand unmittelbar vor dem Büro, ebenfalls mit Speisen- und Getränkeangebot. „Wir wollen auch am kulturellen Leben hier in Schwenningen teilnehmen. Es soll nicht nur ein steifes Büro sein“, meint Schurr. Außerdem soll es vermehrt Diskussionsabende zu tagesaktuellen politischen Themen geben. „Die Idee dahinter ist, dass sich jeder mit einbringen kann“, so Schurr.

Am 1. Mai plane man mit einem Besuch bei der Gewerkschaft und einem anschließenden Abschlussabend in der neuen Einrichtung. Zusätzlich soll das jährliche Sommerfest, welches für gewöhnlich in Villingen stattfindet, nun auch in Schwenningen berücksichtigt werden. Anfangs habe sich die parteiinterne Zustimmung bezüglich des Büros in Grenzen gehalten. Jedoch überzeugte Schurr seine Kollegen mit dem Argument, dass die Nähe zu den Leuten von enormer Bedeutung sei. „Wenn jemand ein Anliegen hat, ist er froh wenn er nicht die komplizierten Wege über das Internet gehen muss, sondern direkt irgendwo einen Ansprechpartner hat. Und das wollen wir mit der Eröffnung dieses Standorts“, erläutert der Ortsvereinsvorsitzende.

„Wir möchten für jeden Politik machen, sowohl für Wähler als auch Nichtwähler“, stellt Nicola Schurr abschließend klar.