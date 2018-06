Wie werden in Deutschland eingewanderte Jugendliche in den Schulen im Kreis unterstützt? Darüber wollte sich Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer am Dienstag informieren und schaute in der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen vorbei.

Neben den Flüchtlingen nimmt auch die Zahl an Asylbewerbern im Kreis weiter zu. Viele der jungen Leute sind noch schulpflichtig oder können aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse nicht direkt in die Arbeitswelt eintreten. Für sie gibt es die Möglichkeit des Vorqualifizierungsjahrs für Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO). Zwei dieser Klassen sind in der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen untergebracht worden.

„Die Schule ist gut für mich, ich will später mal studieren.“ Solche Sätze hörte Schäfer bei ihrem Besuch in der zweiten VABO-Klasse, die seit Oktober für die Jugendlichen zur Verfügung steht. In diesem Fall von einem 17-jährigen Syrer, der vor acht Monaten mit seiner Familie nach Deutschland fliehen konnte und sich nun ein neues Leben aufbauen möchte. Genau hierum kümmert man sich in den VABO-Klassen.

24 Schüler und zehn Schülerinnen im Alter von 16 bis 21 Jahren aus verschiedenen Ländern, vor allem aber aus Syrien und Gambia treffen hier aufeinander. „Konflikte gibt es aber keine – viel mehr sehen viele die Diskussionen über verschiedene Weltanschauungen als bereichernd an“, berichtet Friederike Büsing, die eine der Klassen betreut.

Der Fokus des Unterrichts liegt hierbei natürlich auf der Erlernung der deutschen Sprache – deshalb erhalten die Jugendlichen an der Albert-Schweitzer-Schule mehr als zehn Stunden pro Woche Deutschunterricht. Aber auch die individuelle Förderung, Mathematik, Kunst und die berufspraktischen sowie lebensweltbezogenen Kompetenz spielen eine wichtige Rolle. Damit sollen nämlich ebenso die Werte als auch Lebensgewohnheiten in Deutschland vermittelt werden.

„Ziel ist es natürlich die jungen Leute in den regulären Arbeitsmarkt zu bekommen“, erklärt der ebenfalls anwesende Landrat Sven Hinterseh. Dieser hatte zuvor zusammen mit Schäfer und einer Delegation die Flüchtlingsunterkunft in den Villinger Erbsenlachen besucht. „Dort gibt es viele Eriträer, die gerne zur Schule gehen würden“, berichtet Schäfer von ihrem Kontakt vor Ort. Und trifft damit einen wunden Punkt.

„Wir würden gerne ein bis zwei Klassen mehr anbieten, aber wir haben nicht genügend Lehrer“, erklärt Schulleiterin Barbara Hendricks-Kaiser, dass rund 31 Jugendliche auf der Warteliste stehen. Bei vier extra eingestellten Lehrern sei es noch unsicher, ob sie weiter beschäftigt werden können. Doch hierfür hatte die Regierungspräsidenten gute Nachrichten: Erst jüngst seien weiteren Stellen für diesen Bereich genehmigt worden. „Es macht natürlich Sinn, die Zeitverträge zu verlängern, um die Lehrer, die wir haben, zu behalten.“ Für weitere Klassen fehle es aber an Bewerbern seitens der Lehrer, nicht an Stellen.

„Solche Menschen brauchen wir“

Die Aufnahme, Integration und Ausbildung der lernwilligen Jugendlichen hält Schäfer nicht nur aus humanitären Gründen für sinnvoll. „Aufgrund des demografischen Wandels brauchen wir dringend junge Leute.“ Hierzu passend erklärt einer der Flüchtlinge, dass er später mal Altenpfleger werden möchte. Schäfer ist begeistert: „Solche Menschen wie dich, brauchen wir hier.“