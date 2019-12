„Es geht um das gemeinsame Ziel, den besten Kompromiss, die beste Entscheidung“ – dieses Ziel legte der SPD-Stadtrat Siegfried Heinzmann der Zusammenarbeit von Gemeinderat und Oberbürgermeister für die Stadt Villingen-Schwenningen zugrunde. Er war es, der mit der Verpflichtung Jürgen Roths zum Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen eine Art Fluch vom neuen Stadtoberhaupt nahm.

Durfte Roth nach dem Einspruch der OB-Kandidatin Fridi Miller bislang nur in der Funktion eines Amtsverwesers agieren und besaß er beispielsweise kein Stimmrecht im Gemeinderat, ist es damit nun ein und für allemal vorbei: Seit Mittwochabend ist Jürgen Roth nun Oberbürgermeister mit allem was dazu gehört. Der Zeremonie, in deren Verlauf Roth die Verpflichtungsformel gemäß der Gemeindeordnung sprach, verlieh Heinzmann mit getragenen Worten einen würdevollen Rahmen. Er rief dem OB, aber auch dem Gremium die Rollenverteilung ins Gedächtnis und plädierte, es an Leidenschaft und Augenmaß in der Kommunalpolitik nicht mangeln zu lassen. Und allen miteinander wünschte er für die weitere Zusammenarbeit “mehr Gelassenheit und mehr Humor im Umgang miteinander“.