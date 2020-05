Der Widerstand gegen die Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus scheint zu wachsen. Am Samstag veranstalteten in Villingen gleich zwei Gruppierungen unter von der Polizei überwachten Sicherheitsmaßnahmen Mahnwachen für „den Erhalt der deutschen Grundrechte und unserer Freiheit“.

Am Vormittag waren es die „Freunde der Freiheit“, die mit Plakaten und am Megafon forderten: „Corona-Gesetze dürfen Grundrechte nicht aushebeln!“ Die von Sven Stopp organisierte Veranstaltung – „wir wollen endlich wieder in die Kneipen und einen saufen!“ – lockte rund 100 Menschen an, die dazu aufgefordert waren, selbst zum Redner zu werden. Etliche nutzten die Gelegenheit, sich mit aufgebrachten und zum Teil drastischen Worten Luft zu verschaffen, das Ausmaß der gesetzlichen Vorgaben und Infektionsschutzmaßnahmen zu bemängeln, vereinsamende Alte, überforderte Familien mit Kindern, vernichtete Jobs und Existenzen zu beklagen und eine „dauerhafte Einschränkung der Grundrechte“ zu befürchten.

Etwas moderatere Töne schlugen am Nachmittag vor einem weit weniger großen Publikum die Mitglieder des sogenannten „Demokratischen Widerstandes“ an. Man wolle ein „Zeichen setzen für einen demokratischen Diskurs“ in Sachen Coronavirus, sagte Veranstaltungsleiter Dusco Knesevic.

Man wolle sich nicht lustig machen über die Ängste mancher vor dem Virus, fordere aber, die Maßnahmen ins Verhältnis zu dessen Gefahr zu setzen. Die Aktivisten verteilten Grundgesetze im Hosentaschenformat und beriefen sich auf die „ersten 20 Artikel unserer Verfassung“.