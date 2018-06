„Wenn wir keine Unterstützer finden, müssen wir im Herbst Gruppen schließen.“ Die Ortsgruppe Villingen-Schwenningen der DLRG steht derzeit vor einem Dilemma, das sich anschlich und jetzt mit voller Wucht zuzuschlagen scheint: Es fehlt an Übungsleitern und Menschen, die bereit sind, Kindern das Schwimmen beizubringen – der beste Schutz vor dem Ertrinken.

Bisher reichte die Personaldecke gerade so aus, doch gerade häufen sich die Fälle, in denen erfahrene und altgediente Trainer ihre ehrenamtliche Tätigkeit beenden wollen oder müssen. „Zumeist aus Altersgründen“, weiß Denis Stefan, Leiter der Verbandskommunikation. Junge Übungsleiter geben ihr Engagement aus beruflichen Gründen auf oder weil sie andernorts ein Studium beginnen. Die Ortsgruppe mit über 900 Mitgliedern – 60 Prozent davon sind jünger als 27 Jahre – bietet seit der Fusion der Ortsgruppen Villingen und Schwenningen im Villinger Hallenbad und im Friedenschulbad in Schwenningen an sechs von sieben Tagen Schwimmunterricht und Training für die Leistungsabzeichen und Rettungsschwimmprüfungen an. Dazu braucht es Trainer und Übungsleiter, deren Bestand sich in den nächsten Wochen und Monaten aus den genannten Gründen aber stark reduzieren wird.

Im Vorstand herrscht Alarmstimmung. Zum einen werden jetzt Überlegungen angestellt, dem Personal am Beckenrand zumindest eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen, was bisher nicht der Fall war. Zum anderen nimmt man den Kontakt zu Schulen auf, um Schüler – zum Beispiel mit dem Neigungsfach Sport – im Rahmen ihrer Schulausbildung als sportliche Fachkräfte zu gewinnen. Außerdem habe man, so Stefan, alle Mitglieder angeschrieben in der Hoffnung, Mütter oder Väter zu gewinnen, die, statt darauf zu warten, bis ihre Kinder mit dem Schwimmunterricht fertig sind, die Zeit nutzen, um selbst bei der DLRG tätig zu werden. Die einzige Voraussetzung dafür sei die Mitgliedschaft in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, sagt Stefan.

Für den Erwachsenen-Jahresbetrag von 40 Euro bestehe dafür die Möglichkeit, sich beim „freien Schwimmen“ dienstags-, mittwochs- oder samstagabends selbst sportlich zu betätigen. Schon nach wenigen Stunden Anleitung durch einen erfahrenen DLRG-Ausbilder sei man in der Lage, Kinder auf den „Seeräuber“ oder das Jugendschwimmabzeichen vorzubereiten, sagt der stellvertretende Vorsitzende Jörg Heilmann.

Wer Lust auf mehr hat, kann sich hernach auf Kosten des Vereins an drei Wochenenden für den Lehrschein fit machen lassen oder auch in die Bereiche Tauchen, Strömungsrettung, Boot und Funk wechseln. Die diversen Ausbildungen bei der DLRG werden zudem unter anderem beim Sportstudium angerechnet und machen bei einer Bewerbung in der Regel Eindruck beim Arbeitgeber, wirbt Heilmann.

Das Interesse bei Eltern kleiner Kinder, diesen frühzeitig das Schwimmen beibringen zu lassen, lässt zum Glück nicht nach – im Gegenteil. Für das „Seepferdchen“ bestehe eine Warteliste, sagt Schwimmlehrerin Heidi Heilmann. Noch haben die fünf Gruppen, die am Montag von 17 bis 18 Uhr im Villinger Hallenbad trainieren, alle einen Übungsleiter. Ob das nach den Sommerferien auch noch so sein wird, hänge jetzt vom Erfolg der Werbemaßnahmen ab. (sbo)