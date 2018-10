Delta-Blues Garage geboten von Hoboken Division aus Nancy/Frankreich gibt es am Donnerstag, 25. Oktober, gibt im Villinger K3, Kalkofenstr 3a, ab 20.30 Uhr – Early Punk spirit gemixt mit dirty Roots Blues kombiniert mit Velvet Undergrounds krachigem Sound.

Ihre Songs dringen durch wie rotglühende Metallklingen. Die Vereinigung aus Mathieus Slide Guitar und Maries rauher, warmer Stimme kreieren eine Musik mit bestialisch mechanischem Zwang. Nach einer EP und einer „7“ folgte ihr erstes Album „Arts & Crafts“. Hoboken Division bedient sich des klassischen Klischees des Blues und kombiniert diesen mit ästhetisch modelliertem Rock ihrer eigenen Einflüsse. John Spencer Blues Explosion, RL Burnside, Iggy Pop und Left Lane Cruiser. Delta-Blues ist unbestreitbar die Basis ihres Sounds. Hoboken Division bringen den Delta Blues seit 2011 in die Keller und Clubs in Frankreich und Europa. Sie hatten gemeinsame Auftritte mit The Bellrays, Sallie Ford, Bjorn Berge, The Experimental Tropic Blues Band oder Bror Gunnar Jannson. Nun sind sie wieder auf Tour mit ihrem Longplayer.