Villingen-Schwenningen (sbo) - Mark Foster und Boss-Hoss und damit gleich zwei Publikumsmagneten kommen zum ersten Open-Air-Festival in VS. Kein Wunder, dass der Vorverkauf nicht besser laufen könnte. Wer zum Top-Act Foster möchte und noch keine Karten hat, sollte Gas geben.

Musikfans fiebern schon seit längerem einer Premiere entgegen, die im August im Oberzentrum stattfinden wird: In der Doppelstadt steigt von 6. bis 9. August 2020 das erste Open-Air-Festival in VS. „Summersound VS“ wird sich auf dem Gelände des Druckzentruns Südwest „Auf Herdenen“ abspielen. Während sich musik- und festivalbegeisterte Doppelstädter auf August freuen, hat Christoph Römmler von der Agentur Karoevents bereits jetzt schon guten Grund zum Feiern. Denn der Vorverkauf für das erste Summersound in VS „läuft hervorragend“, erklärte er.

Was den absoluten Publikums-Renner Mark Foster anbelange, sei das Konzert schon fast ausverkauft. In Zahlen: Rund 90 Prozent der Karten seien weg. Römmler geht davon aus, dass die restlichen Tickets in ein paar wenigen Wochen vergriffen sind.

Ein Tag noch offen

Und auch der zweite Magnet, der auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest auftritt, zieht mehr als gut: Für die Band Boss-Hoss haben ebenfalls schon viele Fans die Tickets sicher. Mehr als 50 Prozent der Karten sind hier bereits verkauft. Römmler geht davon aus, dass es auch bei dieser zweiten Veranstaltung in Richtung „ausverkauft“ gehen könnte. „Ordentlich läuft es auch für die dritte Band, „Revolverheld“, und dies, obwohl der Vorverkauf erst seit wenigen Wochen laufe.

Römmlers Fazit kurz vor den Weihnachtstagen: „Einfach super“, obwohl es noch fast acht Monate bis zum ersten Festivalsoundcheck daure. Bleibt noch die Frage nach einer möglichen vierten Band, denn bislang sind „nur“ an drei Festivaltagen Künstler verpflichtet. Römmler kann derzeit nicht mit einer klaren Antwort dienen. Noch stehe nicht fest, ob „wir auch am vierten Festivaltag etwas anbieten können“. Falls man jedoch einen passenden Künstler finden sollte, „warum nicht?“ Doch falls nicht, sei dies sicherlich kein Drama: „Wir haben jetzt schon ein Super-Programm“, so Römmler. Zudem: „Was wir dieses Jahr erreichen wollten, das haben wir erreicht.“

Ambitioniert sind ja auch die Ziele der Festivalmacher: Sommersound VS soll „eine Marke für Villingen-Schwenningen und die ganze Region“ werden. Die Begeisterung im Oberzentrum und der „hervorragende Vorverkauf“ sind das eine. Das andere: das „Auf Herdenen“ gefundene Festivalgelände und der bislang überaus erfolgreiche Kontakt zu den Nachbarn, Firmen und dem Schwarzwald-Baar-Center.

Das Druckzentrum Südwest biete geradezu „perfekte infrastrukturelle Bedingungen“. Perfekt mit Blick auf Tausende von Festivalbesuchern. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl auch in der Nachbarschaft zur Verfügung. Nicht nur die Stellflächen beim Einkaufszentrum können genutzt werden, benachbarte Firmen haben bereits signalisiert, dass sie ihre Parkplätze den Musikfans zur Verfügung stellen werden.

Nur positive Signale

Maximal 6000 Fans passen pro Konzert auf das Gelände. „Wir hätten zwar noch mehr Leute hineinlassen können“, erläutert Römmler. Doch auch mit Blick auf die Sicherheit wollten die Veranstalter die Kapazitäten nicht völlig ausreizen. Die Daumen zeigen also nach oben, auch bei der Stadtverwaltung. Derzeit laufen im Hintergrund Gespräche in Bezug auf Park- und Sicherheitskonzept. In punkto Sicherheit solle zum Beispiel geklärt werden, wie Festivalbesucher gefahrlos über die Bundesstraße kommen können, wenn sie das Festivalgelände ansteuern. Römmler ist sich sicher, dass Antworten gefunden werden und das Erarbeiten eines Konzeptes kein Problem werden dürfte. Ebenfalls erfreulich für die Agentur, die in der Nähe von Freiburg sitzt: Von der Stadt haben „wir nur positive Signale bekommen“, freut er sich. Man habe das Gefühl, in VS „offene Türen einzurennen.“