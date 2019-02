Das Warten auf den Kunstrasen hat ein Ende

Der nächste Schritt, Schwenningens Sportstätten für die Zukunft fit zu machen, steht bevor: In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 12. März, soll der Technische Ausschuss (TA) den Projektbeschluss „Umwandlung des BSV-Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz“ fassen.

Damit würde das Gremium grünes Licht geben für den ersten, 740 000 Euro teuren Bauabschnitt eines Großprojekts, bei dem die Anlagen des Gustav-Strohm-Stadions bis 2022 für insgesamt 5,1 Millionen Euro umgebaut werden sollen.

Das von der Stadt beauftragte Büro K3 Landschaftsarchitektur aus Villingen-Schwenningen, heißt es in der Beschlussvorlage, habe in enger Abstimmung mit den beteiligten Vereinen BSV 07 Schwenningen, FK Bratstvo Villingen, NK Zagreb Villingen, NK Hajduk Villingen sowie der Verwaltung die Planungsleistungen zu der Umgestaltung erarbeitet und die Kosten zur Realisierung ermittelt. Nach Abzug der Eigenleistungen durch die Vereine in Höhe von 25 500 Euro, betragen diese 740 000 Euro. Für die Finanzierung stehen Mittel aus einem für die Umwandlung geschaffenen Haushaltsposten zur Verfügung.

Das Geld für den neuen Kunstrasen müsste jedoch nicht allein aus dem städtischen Topf bezahlt werden: Die Baumaßnahme ist förderfähig. Mit einem Zuschuss in Höhe von 84 000 Euro vom Württembergischen Sportbund ist nach aktuellen Förderrichtlinien zu rechnen.

Hierzu, heißt es weiter, werde der BSV 07 Schwenningen als für die Maßnahme „federführender Verein“ den entsprechenden Förderantrag stellen. Die zu beschließende Maßnahme umfasst sowohl die Umwandlung des bestehenden Hartplatzes hinter dem Gustav-Strohm-Tribünengebäude in einen Kunstrasenplatz, als auch die notwendigen Tiefbauarbeiten im direkten Platzumfeld. Zudem werden neue Ballfangzäune und neue „Barrieren“ angebracht.

Laut bisherigen Planungen war hierfür der Zeitraum zwischen Mai und Oktober dieses Jahres vorgesehen. Neben dem Beschluss genannter technischen Maßnahmen und Finanzierung, soll der TA zudem die Verwaltung mit der“Weiterführung des Projekts“, also mit der Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibungen und Vorbereitungen der Vergaben sowie der Koordination und Umsetzung der Bauausführung beauftragen.

Diese erste Maßnahme ist der Beginn des angestrebten Großprojekts Gustav-Strohm-Stadion. In einem zweiten Bauabschnitt soll auch der Reithallenplatz im Stadion in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Zudem sollen wie berichtet ein Gebäude, die Tribüne, Vereinsräume, Sanitäranlagen und ein Gymnastikraum bis 2022 neu entstehen. Die Kosten belaufen sich auf weitere 4,39 Millionen Euro. Die beiden Sportplätze sowie das Gebäude des benachbarten Hilbenstadions sollen aufgegeben werden.