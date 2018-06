Das verjazzte Badnerlied aus der Feder von Matthias Jakob erobert von Villingen-Schwenningen aus offenbar die Notenpulte der Dirigenten im Badnerland. Erste Bandleader strecken die Fühler nach dem einzigartigen Stück aus, das eine Villinger Band auch in den Vorentscheid des Blechduells katapultierte.

Matthias Jakob grinst immer noch reichlich ungläubig, wenn man ihn auf den Erfolg des Zufallsarrangements anspricht. Bei ihm klopfen jetzt sogar fremde Big Bands an, die das Badner-Lied im Jazzkleid gerne in ihr Repertoire aufnehmen und die Noten dazu kaufen möchten. Eine hat es schon getan, freut sich Jakob: „Das ist überhaupt das größte Lob, wenn’s jemand spielen will!“

Dabei fing die Idee gar nicht auf dem Notenblatt, sondern auf einem Bierdeckel an. Damals, vor drei Jahren, hatte Matthias Jakob gemeinsam mit zwei Bandkollegen nach einer Probe im Schlössle den Gedankenblitz: „Das bekannte Badnerlied müsste man eigentlich verjazzen.“ Verjazzen – dieses Wort spricht er nicht im US-amerikanischen Slang aus, sondern – natürlich – badisch, eben so, wie man’s schreibt. Apropos schreiben: Die ersten Noten des jazzigen Badnerliedes standen anstatt ordentlich in Reih’ und Glied auf einem Notenblatt, ganz leger auf einem Bierdeckel. Und der geriet mit der Zeit ebenso in Vergessenheit wie Jakobs Idee, das Badnerlied zu verjazzen.

Doch eines Tages, beim Sichten seiner Bilder auf dem Handy, stach ihm das Bild des Bierdeckels von vor drei Jahren ins Auge. „Ich dachte mir, das ist gar nicht so schlecht, das muss ich jetzt mal probieren!“ Gesagt, getan. Der Musiklehrer nutzte die Sommerferien, pendelte tagelang zwischen seiner Terrasse und seinem Klavier hin und her, und kam irgendwann mit dem fertigen Arrangement zu seinen Musikern der Villinger Welvert Big Band in die Probe. Die 20-köpfige Band ging 2012 als größtes Ensemble aus dem von Matthias Jakob gegründeten Pool „VS Jazz“ hervor. Das Badnerlied kam dort bestens an und landete ruckzuck im Bandrepertoire.

Doch damit nicht genug. Die Jazz-Version des Badnerlieds, im Ursprung ein Marsch von Emil Dörle, welche Matthias Jakob in der Jazz-Version nun „Badner-Suite“ taufte, sollte auch rasch zu musikalischen Ehren kommen. Per Zufall kam dem Musiklehrer des Hoptbühl-Gymnasiums eine Werbung für das Blechduell des Südwestrundfunks zu Ohren. „Einfach wirklich aus Spaß“ habe er die Badner-Suite hochgeladen. An den Erfolg glaubte er kaum, schließlich klang Blechduell nicht gerade danach, als sei der Wettbewerb für Jazzmusik geeignet.

Doch dann blinkte doch eine Mail im Postfach auf, wonach die Welvert Big Band in der engeren Auswahl stand. Wenig später die nächste Mail: „Da hieß es plötzlich, wir sind dabei!“ Matthias Jakob strahlt. In der Besetzung mit fünf Saxophonen, vier Posaunen, vier Trompeten und einer Rhythmusgruppe reist die Welvert Big Band aus Villingen am kommenden Sonntag zum Vorentscheid nach Gengenbach. „Ich bin gespannt, was mich dort erwartet“, gibt der 37-Jährige zu. „Dass die Musik klappt, davon gehe ich aus“, sagt er selbstbewusst.

Unterdessen steigen die Klicks auf die Badner-Suite der Welvert Big Band auf Youtube im Internet. Warum er sich als bekennender Jazzfan überhaupt an dem althergebrachten Marsch von Dörle vergriffen hat? „Das ist eine gute Frage“, gibt Jakob zu. Aber Big Band Jazz sei eigentlich gar nicht so weit entfernt von sinfonischer Musik und er übertrage gerne alle möglichen Songs, die ihm gefallen, in den Big Band Sound. Die Badner-Suite sei eine Mixtur aus verschiedenen internationalen Stilrichtungen, „ein musikalischer Gruß aus heimischer Kultur und Strömungen von außen“.

Jetzt aber braucht die Welvert Big Band erst einmal Rückhalt, denn beim Blechduell treten die Villinger beim Vorentscheid in Gengenbach gegen fünf weitere Gruppen an. Um 14 Uhr geht es auf dem Marktplatz los, die Welvert Big Band ist als vierte Gruppe von sechs an der Reihe. Das Duell der sechs Formationen wird von 15 bis 18 Uhr live im Radio von SWR4 übertragen. Wer ins Finale kommt, entscheidet eine Jury, in der unter anderem ein Mitglied des Blasmusikverbands Baden-Württemberg sitzt, sowie das Publikum vor Ort, aber auch das Votum der Zuhörer am Radio. Die Villinger hoffen deshalb an diesem Tag auf große Unterstützung aus der Doppelstadt. (sbo)