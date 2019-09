Das Lastenrad hat in Schwenningen nun einen neuen Standort

(mp/sbo) - Seit Familie Pfundstein ihr Geschäft für Naturkost und Naturkosmetik an der Oberdorfstraße in VS-Schwenningen zum 31. Juli geschlossen hat, gab es für das Lastenrad in VS-Schwenningen keine offizielle Verleihstation mehr. Das hat sich am Freitagnachmittag geändert.

Manfred Längin, Inhaber des „Wohnstudios 53“ an der Sturmbühlstraße, hat das Fahrrad mit Elektroantrieb von Achim Förster (ADFC) und Harald Ückert (Verein Lastenrad VS) in Empfang genommen und wird es ab sofort verleihen. „Ich finde alles, was lokal ist, toll“, begründet Längin seine Bereitschaft. Denn als solche kann seine Hilfe durchaus bezeichnet werden, schließlich verdiene er durch das Verleihen des kostenlosen Rads kein Geld. „Der neue Standort ist durch die Nähe zur Innenstadt natürlich klasse“, freut sich Förster über die Lösung. Harald Ückert erinnert bei der Übergabe an das ursprüngliche Konzept für das Lastenrad, das eigentlich immer wieder an unterschiedlichen Stellen auszuleihen sein sollte. „Diese Umsetzung scheitert meist am Platzproblem.“ Das habe sich auch jetzt wieder gezeigt, als die Suche nach einem Nachfolger für Familie Pfundstein gesucht wurde.

„Es gab mehrere Interessenten, die allerdings Lagerschwierigkeiten als Hindernis sahen.“ Dieses Problem hat Längin nicht. Im Sommer, das ist für den Geschäftsinhaber klar, stehe das Lastenrad ohnehin draußen vor dem Wohnstudio. „Und im Winter oder bei schlechtem Wetter steht es im Trockenen.“ Ganz uneigennützig bot sich Längin allerdings doch nicht an. „Wir vertreiben etwa 80 Prozent unserer Produkte online. Das Lastenrad soll natürlich dazu beitragen, dass die Leute in meinen Laden kommen.“ Ins Konzept passe die Idee des Mobils jedenfalls, betont Längin, dass er bei seinen Produkten auf Herkunft und Produktionsbedingungen achte. „Da passt der Umweltschutzgedanke des Radfahrens gut dazu.“

Wie wichtig es ist, dass das Lastenrad einen neuen Standort hat und das Projekt weiter verfolgt werden kann, zeigt die Nachfrage. „Mit dem Rad in Schwenningen (in Villingen gibt es ebenfalls eines, Anm. d. Red.) wurden im ersten Jahr 2800 Kilometer zurückgelegt“, betont Ückert. Für ein Kurzstreckenrad, das hauptsächlich zum Transport von Einkäufen genutzt werde, sei das beeindruckend.